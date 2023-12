‘Secretos de familia’: uno de sus personajes principales, feliz tras convertirse en padre

Secretos de familia ha sido catalogada como una de las ficciones turcas más exitosas de los últimos tiempos, sin importar la región del mundo en la que sea vista. Una historia muy diferente a lo visto hasta ahora en televisión que nos ha presentado a un elenco de actores muy talentosos.

Uno de ellos ha sido Kaan Urganciouglu, quien da vida a Ilgaz en la pequeña pantalla. Pero, recientemente, el artista ha sido noticia por algo muy diferente a su papel en la producción turca. Pues, ha dado la bienvenida al mundo a su hijo, Ardiç.

View this post on Instagram A post shared by Kaan Urgancıoğlu (@kaanurgancioglu)

Hace tan solo unos meses el actor sorprendió a sus seguidores al casarse con Burcu Denizer en Grecia, el pasado mes de junio. Una historia de amor cuyo fruto ha sido su pequeño recién nacido, quién ha llegado al mundo mucho antes de lo esperado. Pues, según se ha informado, estaba previsto que el bebé naciera a principios del 2024.

Afortunadamente, tanto la madre como el niño se encuentran en perfecto estado. De esta manera, Kaan Urganciouglu salió a hablar con los medios de comunicación turcos que se encontraban a la salida del hospital. «Nuestro bebé, Ardiç, nació a las 08:29 de la mañana y tanto la madre como él gozan de muy buena salud. Estuve con Burcu en el parto, fue difícil y agotador porque se alargó mucho tiempo», comenzó diciendo.

«Era como ver una película, como si no me estuviera pasando a mí, como ver una película de suspense desde el asiento de atrás. Una película con final feliz», dijo el actor muy emocionado. Además, confesó que: «Escuché una canción de cuna muy bonita del difunto Kayahan y seguro que habrá momentos en los que me ayudará, pero, francamente, no estoy preparado para pasar noches sin dormir», declaró.

Ahora, el artista compartió una tierna foto en blanco y negro junto a su pequeño. Una instantánea que se ha inundado de felicitaciones y bendiciones al pequeño miembro de la casa y a sus padres primerizos. ¡Felicidades familia!