Sebastián Yatra: el detalle del videoclip de ‘Energía bacana’ que no ha dejado indiferente a nadie

Sebastián Yatra está de vuelta. Tras un verano en el que ha llevado su música a los escenarios más importantes de nuestro país, el artista colombiano regresa con un nuevo single, como adelanto de su próximo álbum de estudio. Bajo el título de Energía Bacana, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Energía Bacana es el tercer single de la nueva etapa del artista colombiano, tras el lanzamiento de Vagabundo y de Una Noche Sin Pensar. Se trata de una canción en la que Sebastián Yatra vuelve a demostrar su versatilidad como músico, y en la que por primera vez ha ejercido como director del videoclip.

Georgina Rodríguez es la protagonista del videoclip del nuevo single de Sebastián Yatra. Un videoclip grabado durante este verano en el que el colombiano se estrena como director y en el que también han participado las queridas, el grupo de amigos de la empresaria.

Dale click al link para ver a @SebastianYatra sentarse en la silla de director para documentar la vida de estrella en «Energía Bacana», protagonizado por la reconocida modelo española Georgina Rodríguez.

En el minuto 1:13 del videoclip de Energía Bacana, tiene lugar esa escena en la que Sebastián Yatra se encuentra con una chica que recuerda irremediablemente a Aitana, y que como era de esperar, ha dado mucho que hablar en las redes sociales.

En cuestión de segundos ambos cruzan sus miradas con una complicidad que es capaz de traspasar la pantalla, lo que ha hecho pensar que puede ser ella porque guardan un gran parecido físico, aunque el artista no ha querido confirmarlo.

La joven del videoclip aparece con una gorra y unas enormes gafas que impiden ver su rostro, lo que se suma a la oscuridad de la discoteca que no ayuda a la hora de reconocerla. No obstante, la letra no deja lugar a dudas de que Sebastián Yatra se ha inspirado en su relación con la catalana.