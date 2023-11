Sean Penn, sobre la muerte de Matthew Perry: «No puedo decir que me haya sorprendido»

Apenas un mes después del fallecimiento de Matthew Perry, cada vez son más compañeros de reparto los que han hablado acerca del tema. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, las estrellas de Friends, ya se han pronunciado en redes sociales. Pero no sólo ellos. Recientemente, el actor Sean Penn también ha reflexionado sobre la muerte del actor.

El galardonado con dos premios Oscars, que apareció en dos episodios de la serie, ha comentado la muerte de Perry en el programa de Piers Morgan Uncensored del pasado miércoles. «No puedo afirmar haberlo conocido bien, pero me caía muy bien», ha dicho en el programa. «Lo vi hace poco. Ambos estábamos cogiendo un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles y lo felicité por lo que sabía de su libro».

Tras contar esta anécdota de su último encuentro con el actor, ha confesado algo que ha sorprendido a los fans de la serie: «Parecía estar hablando de ello, lo había afrontado y era muy inteligente y audaz al respecto. Ofrecía generosamente su experiencia a la gente para que fuera útil. Su muerte es trágica, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que había causado mucho daño a sus órganos a lo largo de los años»

En la octava temporada de la sitcom, Sean Penn hizo un cameo como el novio de Úrsula, la gemela malvada de Phoebe. El personaje del actor conoce a Phoebe en una fiesta de Halloween en casa de Monica y Chandler y la confunde con su pareja, y, finalmente, termina enamorándose de ella. El actor solo aparece en este capítulo y en el siguiente, titulados El de la fiesta de Halloween y El de la mancha.

Penn ha calificado al actor de Friends como «un tipo talentoso» y que, aunque no ha leído su biografía Amigos, amantes y aquello tan terrible, ha visto algunas entrevistas de Perry acerca del último proyecto del actor.