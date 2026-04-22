En los últimos meses, los hermanos Daniel y Carlos Ramos han dado mucho de qué hablar. No solamente por las dos ediciones de La casa de los gemelos, sino por haber apostado por un nuevo formato de reality, al que han llamado La cárcel de los gemelos. Un proyecto que, hace tan sólo unos días, llegó a su fin y, por tanto, se pudo conocer el nombre de la ganadora de la edición. Eso sí, esta nueva apuesta de los hermanos Ramos no ha estado exenta de polémica. No solamente por el peculiar final que organizaron, sino porque muchos rostros conocidos que formaban parte de La cárcel de los gemelos faltaron en esta última etapa. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en Frank Cuesta.

Ahora, se han dado a conocer muchos más detalles de su sorprendente participación en La cárcel de los gemelos. De hecho, ha sido el propio experto en animales el que, en una conversación con Javi Oliveira, explicó que no le había gustado en absoluto esta experiencia y, sobre todo, cuánto dinero cobró por formar parte de este reality cuya emisión se realizaba en el canal de YouTube de Zona Gemelos. Durante la charla con el creador de contenido, Frank Cuesta hizo la siguiente confesión: «Que los gemelos han hecho un feo, que se lo dije el otro día a Carlos (…) Como productor y como jefe o dueño de la empresa, no puedes echarle un feo a gente que ha estado ahí». Y dio un ejemplo: «Apolonia, que no cobraba y que dijo: ‘Apolonia, a mí la verdad es que me la pela’».

Acto seguido, recordó que los creadores de La cárcel de los gemelos dijeron lo siguiente: «O que Frank estuvo los 21 días, se llevó el taco…» Javi Oliveira dio su opinión, al creer que ese tipo de comentarios lo hacían en tono de broma. Fue entonces cuando el experto en animales le paró los pies: «No es en tono de broma, Javi (…) ¿Por qué tienes que hablar de un contrato confidencial, de una cantidad de dinero, cuando no se puede hablar?».

Y añade: «Es continuamente lo del dinero. Perdona, tú me llamaste, me dijiste que cuánto costaba, yo te dije ‘cuesto esto’, y ya está. Pero eso no está bien, y que se siga luego con lo mismo… Pues, hombre».

Fue en ese preciso instante cuando Frank Cuesta se sinceró como nunca sobre el dineral que ha cobrado por su participación en la primera edición de La cárcel de los gemelos: «Yo no me llevo 150.000 euros. Yo hasta ahora he cobrado 37.000 euros. De todo eso me voy a llevar 92.000 euros. No me llevo 150.000 euros, ¡se va todo en impuestos!», recordó.

Por si fuera poco, recordó algo más: «Sin contar que además me pagué un viaje para ir a la presentación que me costó mil y pico euros, y el segundo viaje con el problema que había, que tuve que hacer piruetas para llegar allí, me gasté 2.600 euros», explicó. E incidió: «Eso también me lo pagué yo, o sea, ya no son 92.000 euros, ponle que son 88-89.000 euros lo que yo al final puedo utilizar para construir el voladero y arreglar esto», afirmó, refiriéndose a su santuario