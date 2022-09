Ruth Lorenzo confirma la fecha de uno de los conciertos más especiales de su carrera

Ruth Lorenzo se prepara para uno de los conciertos más especiales de su carrera. La concursante de la séptima edición de Masterchef Celebrity anunció el pasado viernes a través sus redes sociales que interpretará las nuevas canciones del que iba a ser su nuevo disco, Crisálida, en un concierto.

Se trata de un concierto que tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre en el Teatro Eslava de Madrid y cuyas entradas ya están a la venta. Un concierto que la artista ha decidido realizar guiada por sus fans, que desde hace tiempo le pedían que sí no podía sacar el disco, realizase un concierto para dar a conocer las canciones.

«Llevo tiempo comunicándome con la gente que me sigue y contándoos que mi disco no podía salir, no puede ver la luz. Ahora mismo no sé si jamás podrá ver la luz el disco en el que estuve trabajando durante bastante tiempo y que ha estado en proceso de lanzamiento», afirmó la cantante en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

«Hace no mucho hice un vídeo contando porqué no me subía al escenario, porqué no estaba haciendo conciertos y vuestros mensajes fueron abrumantes. Me llenaron de valor para tomar la decisión que os voy a contar», continúa.

Y añade: «Me decíais ‘cántalo’. Si algo tenemos los artistas es que somos dueños de nuestro arte, lo que creamos lo hemos creado nosotros. Todo lo demás puede pertenecer a otros, pero las composiciones son mías», de esta forma, la artista ha anunciado un concierto muy especial para presentar todas esas canciones que tiene guardadas desde hace tanto tiempo.

«Voy a celebrar mi cumpleaños, que es el día 10, en el escenario, haciendo algo que me ha dado mucho miedo lanzarme a hacer, pero sé que no voy a estar sola. . Literalmente, es de las cosas más importantes que voy a hacer en mi carrera. He preparado algo súper especial. Tengo un regalo de cumple para vosotros», concluye Ruth Lorenzo en el vídeo.