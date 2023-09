Rosa Peral: ¿Cuánto dinero ha cobrado por ‘El cuerpo en llamas’ y la docuserie de Netflix?

Hace tan solo unas semanas, Netflix estrenó la serie El cuerpo en llamas, protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez. Se trata de una ficción basada en el conocido como Crimen de la Guardia Urbana, en la que Rosa Peral y Albert López fueron condenados por el asesinato de Pedro Rodríguez.

De esta historia no solamente surgió recientemente El cuerpo en llamas, sino también una serie documental que lleva por título Las cintas de Rosa Peral. Ambos proyectos se pueden ver en la plataforma Netflix. De esta forma, y al ser consciente del revuelo que, de nuevo, ha ocasionado esta historia, la propia Rosa Peral ha concedido una entrevista a Carlos Quílez desde la cárcel.

«Lo único que veo es que vuelve a haber otro juicio. Yo ya he sentido un juicio, yo ya tengo una condena», aseguraba Rosa Peral al periodista. Acto seguido, añadió: «Lo que quiero pedir es que se me deje cumplir la condena que se me ha puesto y no la que se me ponga con una serie», reconoció la ex guardia urbana.

Rosa Peral ha roto su silencio desde la cárcel. #LasCintasDeRosaPeral pic.twitter.com/3l4c4o2dKl — Netflix España (@NetflixES) September 12, 2023

Lejos de que todo quede ahí, Peral mostró su disconformidad por el hecho de que estos dos proyectos hayan salido a la luz: «De nuevo, otra vez un juicio mediático y lo que están buscando es el morbo sacando lo que dicen que es mi supuesta vida. Me están poniendo una condena extra porque esto que saquen va a quedar de por vida. Y de por vida no solamente por mí, sino por mis hijas».

Precisamente en ellas, y en el dolor que pueda llegar a causarles, Rosa Peral se ha mostrado tremendamente contundente contra todos aquellos medios que vuelven a lucrarse a costa de su historia: «Mis hijas llegan a una edad que pueden ver la televisión y este tipo de programas. Consideran que con esto pueden ganar un dinero y lo venden y se lucran a mi costa».

¿Cuánto ha cobrado por El cuerpo en llamas y Las cintas de Rosa Peral?

Muchas son las personas que no han podido evitar hacerse esta pregunta. Para evitar que haya más especulaciones al respecto, Rosa Peral ha querido aclararlo, en primera persona. De esta forma, la ex guardia urbana ha reconocido que no ha cobrado absolutamente nada de todo lo que se ha publicado hasta ahora.

«Desde que estoy aquí, con todo lo que se ha hecho, todo el mundo se ha estado lucrando conmigo. Han hecho libros, programas, documentales, de todo. He cobrado cero euros», reconoció. Eso sí, tal y como dieron a conocer los compañeros de Diari Mes, la Audiencia de Barcelona habría ordenado a las productoras de El cuerpo en llamas y Las cintas de Rosa Peral que el dinero que se obtenga quede embargado para que sea utilizado con el fin de indemnizar a los familiares de Pedro Rodríguez, la víctima.