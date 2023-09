Romeo Santos, viral al invitar a un policía a cantar a un concierto

El pasado sábado 16 de septiembre se cumplió una fecha más de la gira Fórmula, Vol.3 que está haciendo Romeo Santos por diferentes ciudades del continente americano. Pero ese concierto no pasará inadvertido para el cantante, para sus seguidores y para el agente de Policía Willmer Quinto Quinto.

Después de que se hicieran virales algunos videos del agente cantando las canciones Rey de la Bachata, este mismo pudo hacer realidad el sueño de mostrarle su talento a su ídolo. Además, lo hizo frente a un gran público e incluso remplazó Don Omar cantando la canción Ella y yo.

Esa fue la primera canción, pero después tuvo la oportunidad de seguir unos minutos más en el escenario y acompañó a Romeo con otras canciones, mientras el público lo aplaudía y reconocía lo que estaba haciendo el policía.

Nunca es una hora incorrecta para escuchar a bachatombo. pic.twitter.com/AvLrAS1Fvf — Thomas (@Thomaspca) May 22, 2021

En medio de nervios y sin el manejo de escenario que tiene una persona del mundo artístico, Wilmer Quinto Quinto dijo que no tenía palabras para explicar sus sensaciones, no obstante tomó valor para animarse a cantar junto al artista.

«Para mí, es un orgullo y un placer, poder cantar con mi ídolo. Con todo respeto, pero físicamente no me parezco, ¿verdad? Pero si Romeo me lo permite, yo puedo cantar una de sus canciones, o que tú la empieces a cantar y yo la sigo», explicó.

En las redes sociales, para el Policía que canta como Romeo Santos, usaron el inicio de la palabra Bachata y la terminaron con la palabra Tombo para identificar a Wilmer Quinto. De esta forma, así se le ha empezado a conocer entre los fans del artista.