La separación de Antonio David Flores y Olga Moreno se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. Una ruptura que pilló por sorpresa a muchas personas, debido a las continuas muestras de cariño que ambos se hacían públicamente, no obstante, a quien no pilló de improviso fue a Rocío Carrasco.

En su momento, la hija de Rocío Jurado ya vaticinó que esto ocurriría en algún momento. De esta forma, incluso llegó a dar detalles de que iba a ocurrir y como iban a actuar todos los protagonistas de la historia ante la ruptura.

Todo comenzó después de que Isabel Rábago, recordase en el programa de Telecinco ‘Ya son las ocho’, unas declaraciones de Rocío Carrasco durante uno de los capítulos de su docuserie. De esta forma, la predicción de la hija de Rocío Jurado se cumplió.

Marta Riesco: «Me duele mucho que la gente piense que me he acercado a él por la notoriedad. De hecho eso es lo que más ha pesado en todo esto. Me he enamorado. He llorado mucho»

