¿Quién va hoy a ‘Somos Música’ como invitado? Un cantante que está en su mejor momento

Somos Música continúa su gran momento en las noches de Canal Sur consiguiendo mantener el tipo ante grandes ofertas de cadenas nacionales como Got Talent y los especiales de La ruelta de la suerte. Manu Sánchez, Nya de la Rubia y El Comandante Lara reciben a uno de los cantantes que han conseguido el éxito en los últimos años gracias a su esfuerzo para conseguir pasar de ser una desconocido a llenar grandes recintos. En el plató recordará cómo ha sido este duro camino hasta llegar a lo más alto después de mucho tiempo siendo un absoluto desconocido.

Antoñito Molina ha comenzado su conquista de toda España por el sur, desde su Rota natal, pero su flamenco pop ha llegado ya a todos los puntos de España, por lo que en 2025 llenará escenarios enormes como el WiZink Center de Madrid, una forma de terminar su exitoso año 2024. La noche comenzará con él cantando La aventura, una de sus canciones más conocidas, pero no será la única vez que salga al escenario. Como el propósito del programa es repasar su vida con 20 canciones, no faltarán los miembros de Ecos del Rocío, que se reunirán de nuevo gracias a Antoñito para cantar junto a ellos. Otra grandes como Pastora Soler también se apuntará a esta noche de sábado tan especial, siendo ella la madrina del invitado no podía faltar en el plató. Cantará Solo tú, una de la favoritas del roteño. Como buen fan del Carnaval, en su lista de canciones favoritas no podía faltar temas de sus chirigotas favoritas.

El invitado de Somos Música será el pregonero de Carnaval de Cádiz 2025, por lo que es la excusa perfecta para que su amigos de la chirigota El niño de la Isabelita pasen por el plató para cantar junto a él. No faltará otro amigo como Riki Rivera, que cantará Un miedo menos, canción con la que podrán recordar sus anécdotas más divertidas.

Hablando de sus comienzos, en el plató también estarán Álex y Mara, que han sido componentes del grupo El Tren de los Sueños, donde Antoñito empezó su carrera musical. Y hablando de personas que le han marcado, sus padres no podían faltar en una noche tan especial, por eso sonarán canciones como Suéltate el pelo y El hombre de la carpeta, que compuso pensando en ellos.

De esta manera se vivirá una noche llena de emociones en una nueva edición de Somos Música, el programa de los sábados en Canal Sur que se podrá ver desde las 21:55 h.