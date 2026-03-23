Quién es Raquel Muñoz, mujer de Grison: su edad, su profesión y todo sobre ella

La Revuelta continúa conquistando a la audiencia de La 1 de Televisión Española. El popular formato, presentado por David Broncano, se ha convertido en uno de los indispensables de muchos espectadores. De esta manera, recientemente, Grison se sinceró con el público. «No quiero eclipsar, pero me caso», comenzó diciendo. El colaborador del formato contó que se va a casar con Raquel Muñoz, su pareja desde hace 20 años. Ambos han formado una vida juntos desde que se conocieron. De hecho, han dado la bienvenida al mundo a tres hijos en común. Por ello, teniendo ya tanta historia juntos, no es de extrañar que hayan querido dar el gran paso.

Grison ha querido contar esto en el programa debido a que La Revuelta es un formato de tira diaria. Por lo tanto, debido a su matrimonio, se ausentará un par de días. «Es que si se te muere un chiquillo, solo te dan dos días, y no me llegaba (…) Está el perro luchando por los derechos de todos y ahora a mí no me las vais a dejar pillar. Mis 15 días de baja, me maten», dijo con humor. Unas palabras con las que ha querido dejar claro que no estará en el programa durante dos semanas por este especial motivo.

«Me caso por amor. Bueno, un poquito por Hacienda también», bromeó. Pues, David Broncano quiso saber por qué se casaba con Raquel Muñoz si ya llevaban tantos años juntos. «No, me caso por amor. Me paso muchas horas en la carretera, tío, que hay riesgos ahí. Si de repente me pasa algo o se me cae un foco…», agregó entre risas. Pero, ¿quién es la mujer del colaborador y qué se sabe de ella? Realizamos un breve repaso.

¿Quién es Raquel Muñoz, la mujer de Grison?

Grison, a pesar de su perfil público, siempre ha querido mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. Por lo tanto, son muy pocos los detalles que se saben de su vida íntima. Respecto a Raquel Muñoz, muchos medios de comunicación han indicado que es profesora de Música. Como comentábamos en líneas anteriores, se conocieron siendo muy jóvenes. Pues, él mismo ha contado que ha sido su novia «de toda la vida».

«Me sacó de la basura. Me encontró ahí, estaba tirado y llegó y me reparó», explicó con humor en una entrevista para ABC. Respecto al motivo por el que no habla mucho de su vida personal, se sinceró también. «Nos vamos haciendo más famosos y ellos no han elegido esto. No hay que cosificar a los niños ni enseñarlos, y ni mi pareja ni mis hijos lo han elegido, no quieren estar ahí y yo lo respeto», agregó. Lejos de quedar aquí, durante su reto para Men’s Health, contó que su chica «sabe mucho de nutrición y ejercicio». Y es que, Grison siente una profunda admiración por ella. «Es que ella está muy fuerte. Te pega una hostia y te viste de torero», concluyó.