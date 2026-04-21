Quién es Luna Gallego: su edad, su pareja, de dónde es y biografía de Estefanía en ‘La Promesa’

La Promesa continúa imbatible en las tardes de La 1 de Televisión Española. La popular producción se ha convertido en uno de los pesos pesados de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Y es que, tras un 2025 lleno de cambios en su trama, bajas en el elenco y muchas novedades, la calma parece haber regresado. De esta manera, recientemente, la ficción ha presentado a la actriz Luna Gallego como la nueva incorporación al formato.

La actriz se presenta en la serie con el objetivo de dar vida al personaje de Estefanía. De momento, son pocos los detalles que se saben sobre este nuevo personaje, pero se ha informado que la joven dará vida a una nueva doncella que se une al servicio de la familia Luján. Eso sí, ya lo avisan. Llega para revolucionar la vida de todos, incluso de los aristócratas del palacio. ¿Pero quién es Luna Gallego? Realizamos un repaso por todo lo que se sabe de la artista que se acaba de unir a la ficción de Televisión Española. ¡Así se presenta!

Su carrera profesional

Luna Gallego es una actriz que comienza a dar sus primeros pasos en la industria interpretativa. No hay publicada una información exacta de sus orígenes, pero son varios los medios que indican que es originaria de Madrid y nació a principios de los años 2000. Su pasión por el mundo de la actuación podría decirse que nació con ella, pues es hija de la también actriz Miryam Gallego.

Poco a poco, y con el transcurso de los años, Luna Gallego fue formándose académicamente en la industria interpretativa. Fue alumna de la RESAD y ha realizado varios cursos y talleres para adquirir conocimientos y práctica en este ámbito. Como actriz ha formado parte del elenco de numerosas obras de teatro, algunas dirigidas por su propia madre. Pero, a pesar de su juventud y de estar iniciándose en el medio, nunca ha dejado indiferente a nadie.

Uno de los años más importantes de su vida fue el 2023, pues fue ahí cuando debutó en la gran pantalla con Amigos hasta la muerte. Prima de Nuno Gallego, también actor, la intérprete llega a La Promesa con mucha ilusión, puesto que este es su primer papel para un personaje de la pequeña pantalla. Un fichaje estrella, pues estamos hablando de una de las novelas españolas más vistas del momento.

Su lado más personal

En redes sociales, Luna Gallego intenta mostrarse como una joven muy cercana con su público. Con más de 3000 seguidores en plataformas como Instagram, la joven acostumbra a compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y momentos que marcan sus días. Por otro lado, a nivel sentimental, la actriz se muestra como una chica muy reservada con su vida privada. Por lo tanto, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no.