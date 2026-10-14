¿Qué le ha pasado a Necko Vidal?: Esto es lo que se sabe

Necko Vidal vuelve al foco mediático y lo está haciendo por todo lo alto. Para el que todavía no lo conozca, su nombre real es Marcos Vidal Llorente y es un violinista, creador de contenido e influencer musical. Durante los últimos años ha adquirido mucha popularidad por su presencia en redes sociales, destacando su cuenta en plataformas como Tik Tok. Su talento por la música comenzó a hacerse visible desde temprana edad. Motivo por el cual decidió estudiar en un conservatorio. Y es que, gracias a que apostó por perseguir sus sueños, ha logrado cumplir muchos objetivos. Pues, su talento no ha pasado desapercibido.

Su exposición en redes sociales le ha brindado la oportunidad de lanzar sus propias canciones. Algunas de ellas son Dos Horas y Mejor e, incluso, Mil Maneras. Además, cabe señalar que su nombre tampoco deja indiferente a los fans de Taylor Swift. Pues, el artista es el autor de The Eras Book, un proyecto donde realiza un recorrido por la música y la carrera de la cantante. Asimismo, lejos de quedar aquí, se convirtió en concursante de la décima edición de MasterChef Celebrity. Una carrera profesional que no para de crecer y que, ahora, ha experimentado un nuevo paso.

¿Qué es lo que se sabe de Necko Vidal?

Tal y como se ha presentado de manera oficial, este 14 de octubre Necko Vidal presenta su nuevo proyecto profesional. De esta manera, la plataforma de RTVE Play presenta Vale ya, un nuevo programa de humor, entrevistas y divulgación donde él es uno de los copresentadores. Asimismo, el artista estará acompañado de las cómicas Valeria Ros y Ana Brito.

Según se ha podido saber, su rol en el formato consiste en aportar el contrapunto creativo, musical y de divulgación cultural. Asimismo, también podemos verle colaborando cada semana en RNE Audio. Todo ello sumado a su contenido en redes sociales. Pero, además, hoy se presenta en el programa de hoy de Zapeando.

Necko Vidal se sienta en el plató de La Sexta para abordar ciertos temas de interés como, por ejemplo, su admirada Taylor Swift y el éxito de la película La Bola Negra. Pues, cada miércoles, es uno de los colaboradores especiales del día. Y es que, hasta la fecha, hemos podido verle interpretando temas como Debí tirar más fotos, de Bad Bunny; La Perla, de Rosalía; Superestrella, de Aitana; Yo quiero bailar, de Sonia y Selena, o Cibeles, de Sergio Ramos. Sin lugar a dudas, una intervención en el programa que nunca deja indiferente a nadie.