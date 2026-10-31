Aitana confiesa cuál es su peor proyecto discográfico: «No es para nada de mis favoritos»

Indiscutiblemente, Aitana se ha convertido en una de las artistas españolas que más está creciendo con su carrera profesional. Desde que salió de la academia de Operación Triunfo, allá por el 2017, la catalana ha logrado encontrar su hueco en la industria musical. Y es que ha demostrado que no tiene miedo a arriesgarse y a probar cosas nuevas. Una valentía que en su profesión la ha llevado a trabajar con grandes estrellas musicales. De hecho, inolvidable es su colaboración con la mismísima Katy Perry. Muchos hitos a sus espaldas que se han reflejado en sus cuatro proyectos discográficos.

A lo largo de todo este 2026, Aitana se ha recorrido la geografía española con el objetivo de reencontrarse con sus fans y presentar en directo los temas que componen Cuarto Azul, su último disco. Su paso por España ya ha concluido y, por ello, ahora se encuentra al otro lado del charco. De hecho, ha sido durante una de sus últimas entrevistas por Latinoamérica que ha contado que ya está trabajando en su quinto disco. Unas palabras que no han dejado indiferentes a sus seguidores, eso está claro.

De momento, son pocos los detalles que se saben de este álbum, pero lo que cada vez queda más claro es que girará en torno al color rosa y será muy «pop disfrutable». Un nuevo trabajo que está naciendo en una de las etapas más exitosas de la vida de Aitana. Pues, también en lo personal se encuentra muy feliz junto a su pareja, Plex.

Asimismo, en una entrevista que concedió para GQ, la artista le contó a Sebas E. Alonso cuál era el ranking de sus discos. Pues, obviamente, ella tiene un favorito y uno que no es tanto de su agrado. Un top 4 cuya respuesta ha sorprendido. Pues, el peor disco para ella no es el primero. Y es que, como es habitual, los primeros trabajos de un artista siempre son menos profesionales y personales que los siguientes. Por ello, muchos suelen señalarlos como los peores.

¿Cuál es el álbum del que Aitana se siente menos orgullosa?

Aitana, por el contrario, ha revelado que para ella el peor disco es Alpha, su tercer disco. «Mirándolo en retrospectiva, no es para nada de mis favoritos; diría que es el que menos me gustó. No me parece que sea música tan depurada», ha confesado. Asimismo, ha contado que está contenta con el cambio artístico que empleó en ese proyecto, pero no con el resultado.

«No le metí tanto tiempo como ahora haría, tenía mucha prisa por sacarlo porque estaba con mucha rabia dentro», revela. Además, ha contado que fue en este disco donde más se involucró como compositora. Por lo tanto, esta inexperiencia la aleja mucho de lo que le gusta. «Con el tiempo, cuando aprendes a escribir mejor, aprendes a ser mejor compositora, te haces mayor y entiendes más lo que quieres, dices: ‘Uf, esto me gusta que esté en mi pasado, pero no me siento representada ya’. Y Alpha no fue para nada de mis favoritos, pero CUARTO AZUL sí lo es», agrega.

Respecto a Spoiler, su primer disco, tampoco es que le encante; no obstante, le tiene un cariño especial. «Me da mucha ternura porque tenía 18 años», ha comentado. Por otro lado, como no podía ser de otra manera, su disco favorito es Cuarto Azul. «Ahora mismo es mi favorito. Yo no escucho mi música después de que salga. Pero este disco mis amigas lo ponen en el coche (…) lo ponen y no me chirría tanto», revela. Por lo tanto, su lista sería la siguiente: