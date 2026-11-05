Los responsables de circulación ferroviaria apoyan al trabajador señalado por el Gobierno en la tragedia de Urda

El Colectivo de Responsables de Circulación Ferroviaria ha mostrado su apoyo unánime al compañero señalado por el Gobierno en el trágico accidente de trenes de Urda, que se ha saldado con 69 fallecidos. En un comunicado, el colectivo ha criticado con dureza tanto el señalamiento público al que está siendo sometido como la filtración de grabaciones apenas unas horas después de la tragedia.

«Queremos expresar también el apoyo incondicional a nuestro compañero responsable de circulación y rechazamos rotundamente el señalamiento y el juicio público a los que se está viendo sometido», han subrayado.

Sobre la difusión de los audios, han recordado que este tipo de comunicaciones están protegidas por la Ley de Protección de Datos y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que su uso debe limitarse exclusivamente a las labores de supervisión, control e investigación de accidentes.

«No es la primera vez que, de forma ilegal, estas grabaciones se filtran y se difunden de forma masiva; por ello, nos vemos en la obligación de exigir un proceso justo y con todas las garantías», añade el texto.

El colectivo ha insistido en que confía plenamente en las investigaciones en marcha para esclarecer lo ocurrido y ha reiterado su apoyo a que las víctimas reciban la reparación que merecen.

Asimismo, ha advertido que, ante unas condiciones laborales que considera «cuestionables» y en defensa de la seguridad en la circulación de trenes y maniobras, se reserva el derecho a emprender las acciones legales y sindicales, así como las movilizaciones que estime necesarias.

Por último, ha enviado sus condolencias a las familias de los fallecidos y, de forma especial, a los familiares de los compañeros del sector afectados por esta tragedia.