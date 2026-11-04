Deoleo se queda en España: las empresas Dcoop y Acesur compran conjuntamente la aceitera por 520 millones

Deoleo se queda en España. Según ha podido saber OKDIARIO, a última hora de este miércoles el gigante español del aceite de oliva ha aceptado una oferta conjunta de la cooperativa Dcoop y Acesur por 520 millones de euros, una cifra sensiblemente superior a los 500 millones de euros que venía ofreciendo hasta ahora la italiana Coricelli, que durante todo el proceso de negociación parecía perfilarse como la firma en mejor posición para cerrar el trato.

Hasta ahora, Dcoop había insistido en que no se movería de los 470 millones de euros, una cifra que de forma sorpresiva y a última hora se ha convertido en 520 millones una vez incorporada Acesur a la transacción a través de una unión de empresas. A partir de ahí, está por ver quién se queda cada marca y cuáles desaparecen o se fusionan con otras -si es que eso sucede-; por el momento, fuentes de Dcoop confirman a este periódico que Carbonell, Koipe, Hojiblanca, Saso, Figaro y Carapelli se quedarán en manos de la cooperativa andaluza.

«Es una buena noticia porque estábamos todos pendientes», afirman a este periódico fuentes cercanas a esta operación, cuya resolución era un verdadero misterio hace unos minutos. Apenas la semana pasada, la italiana Coricelli parecía adelantarse en la carrera al anunciar que se aliaba con el grupo sevillano Migasa para cerrar la compra, hecho que sorprendió a Dcoop, que a lo largo de todo este proceso siempre ha tratado de jugar la baza de la españolidad de Deoleo como argumento a su favor; de hecho, llegaron a pedir al Gobierno que se implicara en el caso.

Era mucho lo que estaba en juego, pues Deoleo es el mayor comercializador mundial de aceite de oliva envasado de marca y opera en más de 70 mercados bajo marcas como Bertolli. De haber ganado la carrera los italianos, el centro de control del mayor embotellador y comercializador mundial pasaría a estar vinculado a capital y estrategia de ese país, lo que generaba preocupación en España ante la posible pérdida de control sobre el mercado y las eventuales deslocalizaciones que habrían podido producirse.

Fuentes de Dcoop consultadas por este medio no ocultan su satisfacción, y no solo porque se haya evitado el desembarco de Coricelli en España. «Compra alguien que no va a especular con los precios, que va de frente», explican, antes de añadir que si la cooperativa andaluza «abarca una producción importante, los demás irán a remolque». Con esto, desde Dcoop se refieren a la eterna polémica en cuanto a los precios que perciben los productores de aceite por parte de la industria, una pelea en la que esta firma siempre ha tratado de adoptar un discurso cercano a los intereses del campo. Ejemplo de ello es la inminente intervención del precio del aceite que planea el ministro Luis Planas, una medida a la que se oponen todas las grandes envasadoras exceptuando Dcoop.

La noticia, por tanto, llega precisamente cuando el sector olivarero está en pie de guerra por los precios que están enfrentando las pequeñas explotaciones durante esta campaña. En relación con esto, desde Dcoop muestran un optimismo muy mal disimulado: «Los agricultores vamos a cobrar 20 céntimos más el kilo de aceituna».