El sector alerta del peligro de que los italianos se hagan con Deoleo y arrebaten a España el control del aceite

La venta de Deoleo, propietaria de marcas de aceite de oliva como Carbonell, Bertolli, Koipe y Hojiblanca, continúa sin resolverse, con la italiana Coricelli y las españolas Dcoop y Acesur en la pugna por hacerse con el grupo aceitero.

No obstante, desde Dcoop alertan de que la posibilidad de que Deoleo acabe en manos de un grupo italiano, en lugar de una empresa española, supondría un riesgo para el conjunto del sector oleícola nacional. Mientras que fuentes del sector del aceite de oliva de nuestro país también consideran que perder el control de una compañía propietaria de marcas históricas como Carbonell o Hojiblanca podría debilitar la posición de España en el mercado internacional del aceite de oliva y reforzar a competidores extranjeros en un negocio estratégico para la industria agroalimentaria española.

En concreto, actualmente se encuentra sobre la mesa la oferta de Coricelli, valorada en unos 500 millones de euros, que mantiene una ligera ventaja sobre el resto de empresas españolas, aunque las dificultades para cerrar su financiación y la incertidumbre sobre la posición del Gobierno han dado margen a sus competidores para intentar mejorar sus propuestas. Así, fuentes del sector aseguran que Dcoop, que inicialmente planteó una oferta de unos 460 millones, y Acesur siguen moviendo ficha para evitar que la compañía pase a manos italianas.

Mantener la calidad del aceite de oliva

«Estamos estudiando esta operación, lo confirmamos. Y nos gustaría que la empresa que comprara Deoleo mantuviera la alineación con la calidad, con la autenticidad y con la lucha contra el fraude. Eso para nosotros es fundamental, y es imprescindible para el sector que haya ese compromiso, por lo que defendemos que se persigan las prácticas que puedan ser irregulares. Además, consideramos que Deoleo se debería quedar en manos españolas porque, si nuestro país pierde esta empresa, vamos a perder el liderazgo en el mercado oleícola mundial», defienden desde Dcoop.

Con respecto al tema de trazabilidad, autenticidad y la lucha contra el fraude en el sector del aceite de oliva, desde Dcoop también aseguran que son productores de aceite de oliva y que con ellos no va a haber ningún problema porque van a seguir una línea de actuación clara, ya que en su oferta por Deoleo se comprometen a defender claramente esos objetivos. «Si compramos Deoleo, el aceite va a ser de nuestros agricultores, va a ser aceite de aquí y su impacto positivo recaerá directamente en los agricultores olivareros. Todo el valor añadido máximo iría a esos agricultores y ganaderos, por lo que nuestro objetivo sería luchar por colocar nuestros productos españoles en los mercados. Por tanto, es bueno para todos que Deoleo se quede en España», afirman desde Dcoop.