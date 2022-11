La que se avecina, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones españolas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta serie, que recién acaba de comenzar la emisión de su temporada 13.

Una temporada que viene cargada de novedades. No solamente hay nuevos personajes, sino que nos hemos mudado de edificio. Atrás hemos dejado el mítico Mirador de Montepinar para dar paso a Contubernio 49, donde los personajes más alocados de La que se avecina seguirán haciéndonos reír con sus ocurrencias.

El pasado lunes 21 de noviembre pudimos disfrutar del primer capítulo de la temporada 13 de La que se avecina en Telecinco. Eso sí, los suscriptores de Amazon Prime Video tuvieron la suerte de ver dos capítulos más. Además, desde el viernes 25 de noviembre, estos suscriptores han podido disfrutar del cuarto episodio.

se alquila espacioso piso en contubernio 49. vecindario silencioso, tranquilo… perdón, no lo puedo decir sin reírme. ¡el 18 de noviembre se viene la 13 temporada de #LaQueSeAvecina! pic.twitter.com/wXhQBoY9Ku — Prime Video España (@PrimeVideoES) October 4, 2022

Pero, ¿esta noche, a partir de las 22:00 horas, por qué no podremos ver una nueva entrega de La que se avecina en Telecinco? Muy sencillo. Los derechos de la serie son de Amazon Prime Video, al igual que ocurre con otros formatos similares como es el caso de El Pueblo, de los mismos directores.

Con la temporada 12 ocurrió algo similar. En Telecinco, se emitió la primera entrega en noviembre del 2020, mientras que los suscriptores de Amazon Prime Video pudieron disfrutar de ella bastantes meses antes, concretamente en mayo de 2020. En esta ocasión, con la decimotercera temporada, los espectadores de Telecinco han tenido este aliciente en forma de primer capítulo.

Pero todo va a quedar ahí… Al menos por el momento. Cada viernes, los suscriptores de Amazon Prime Video podrán disfrutar de una nueva entrega. Hasta que no se emita la temporada entera, y pasen varios meses, no se podrá disfrutar de ella en abierto. Así que, para los que no estén suscritos a esta plataforma, ¡tocará esperar para disfrutar de las aventuras en Contubernio 49!