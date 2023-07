‘La Promesa’: el motivo de peso por el que TVE cancela su emisión de la serie hoy

La Promesa, desde hace unos meses, ha conseguido colarse en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, podemos decir que estamos ante una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos.

El pasado martes 18 de julio, los espectadores de La Promesa se vieron sorprendidos. Y es que, a pesar de tratarse de una serie diaria, La 1 de Televisión Española canceló la emisión de un nuevo capítulo. ¿El motivo? Dar espacio al Tour de Francia, que el pasado fin de semana llegó a reunir a más de 3 millones de aficionados.

De esta forma, al ser conscientes de la cantidad de gente que sigue las etapas del Tour de Francia, han querido darle su espacio en La 1 de Televisión Española. Una decisión que se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de estos últimos años, por lo que varias series diarias se han visto afectadas.

En esta ocasión, tanto el martes 18 de julio como el miércoles 19 de julio, no podremos disfrutar de una nueva entrega de La Promesa. Como suele ser habitual, este tipo de decisiones no suele estar exenta de polémica. Y es que, a pesar de que hay muchos que comprenden la decisión, otros no están para nada de acuerdo.

Sea como sea, el próximo jueves 20 de julio podemos disfrutar de una nueva entrega de esta serie en La 1 de Televisión Española. Debemos recordar que, en el anterior capítulo, fuimos testigos de cómo Cruz ha tenido un fortísimo enfrentamiento con la Baronesa de Grazalema. En ese preciso instante, le hizo saber que conocía su más oscuro secreto.

¿En qué consiste? En que fue ella quien acabó con la vida del Barón para hacerse con toda su fortuna. Por si fuera poco, le deja claro que es conocedora de esa información gracias a Lorenzo. Por lo tanto, Elisa se siente profundamente traicionada. ¿Logrará salirse con la suya a pesar de tener todo en contra? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, a partir del próximo jueves, en La 1 de Televisión Española.