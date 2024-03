‘La Promesa’, capítulo 309: Jana intenta que Lope se sincere con Vera

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 308 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo María Fernández se ha propuesto convencer a todos y cada uno de los miembros del servicio para que se sumen a la huelga. Como es de esperar, Jana no tarda en enterarse y en pedir a su mejor amiga que pare.

Aun así, parece que no hay vuelta atrás. Manuel, por su parte, continúa tremendamente empeñado en descubrir los detalles sobre lo que está ocultando Abel. Por lo tanto, decide poner rumbo a Córdoba para tratar de encontrar las respuestas que necesita. En cuanto al médico, que no tiene ni idea de esta situación, vemos cómo atiende a Pelayo porque presuntamente no se encuentra bien.

Curro por fin ha salido de la habitación pero lo cierto es que un paseo por los jardines de palacio se queda bastante corto. Por lo tanto, el joven ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para marcharse a Luján por un tiempo. Algo que, inevitablemente, ha generado muchísima preocupación en Alonso.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 309 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Petra, finalmente, ha descubierto que fue la Marquesa de Luján la que hizo posible que Feliciano y Curro fuesen juntos a la trágica cacería por la que su hijo perdió la vida.

La doncella, como no podía ser de otra manera, no tarda en pedir explicaciones a Cruz. María Fernández logra llevar a todo el servicio a la huelga mientras que Manuel, finalmente, ha regresado de su viaje a Córdoba. Y lo ha hecho mucho más inquieto de lo que esperaba. ¡Todavía le quedan muchas más sorpresas del médico por descubrir!

Pelayo es absolutamente consciente de que Catalina no está segura ni en palacio en el caso en el que Mr Cavendish decidiese atentar contra su vida. Así pues, el joven propone a su prometida hacer un viaje a Estados Unidos utilizando como excusa la de visitar a Leonor. Curro no puede evitar temer represalias por parte del Marqués tras haberse escapado a Luján. Jana trata de ayudar a Lope para que, de una vez por todas, abra su corazón a Vera. ¿Lo logrará?