‘La Promesa’, capítulo 243: Jimena, dadas las circunstancias, empieza a perder el juicio

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 242 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Jana, finalmente, ha dado una respuesta a la propuesta de matrimonio de Abel.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 243 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo la relación de Pelayo y Catalina no está pasando por su mejor momento, no solamente a nivel personal sino también profesional. Él no duda en enfrentarse a Margarita, al ser consciente de que ella está detrás de la situación.

Además, somos testigos de cómo Jimena, dadas las circunstancias, empieza a perder la razón. Es más, cree firmemente que Catalina le está ocultando el paradero de su marido, por lo que se enfrenta a ella. Posteriormente, es descubierta no solamente por Martina, sino también por la Marquesa. ¡Está perdiendo el control!

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Jimena va, poco a poco, perdiendo el juicio

➡ Teresa, orgullosa de que Feliciano haya decidido acudir a la Guardia Civil A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/vjDqvo2ql0 pic.twitter.com/MrSIEe4bHd — La Promesa (@lapromesa_tve) December 1, 2023

Todos los trabajadores de palacio parecen estar dispuestos a enfrentarse a Mauro, ahora que saben que es él quien cubre las funciones de Rómulo. El personal lleva al lacayo al límite, hasta tal punto de agobiarle y tener que recurrir a sus superiores para tratar de encontrar algo de ayuda. ¡No puede más!

Curro empieza a dudar en si marcharse o no de palacio para estudiar en Inglaterra. Es por eso que acude a Martina para ver cuál es su reacción y, desde luego, no era la que esperaba. Teresa está profundamente orgullosa de Feliciano, ya que ha tomado la decisión de acudir a la Guardia Civil para testificar. Aun así, teme que Petra vuelva a hacer de las suyas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.