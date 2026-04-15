Pistas y teorías de Bocata de Calamares, máscara de ‘Mask Singer 5’

Mask Singer, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. ¡Es una de las grandes alegrías de la cadena principal de Atresmedia! Y siendo honestos, esto no es producto de la casualidad. Entre otras cuestiones, porque todo el equipo que hay detrás de este impresionante proyecto hace un gran trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores con las celebridades que se esconden tras las máscaras, como es el caso de Bocata de calamares.

Esta quinta edición de Mask Singer, que vuelve a estar presentada por Arturo Valls, ha prometido desde el principio que no iba a dejar indiferente a nadie. Una promesa que no es en vano, puesto que, en el primer programa de la edición, descubrimos quiénes se escondían detrás de Micrófono y Semáforo. Como era de esperar, tanto Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, los investigadores de esta quinta temporada, como los espectadores de Antena 3, se quedaron completamente sin palabras.

Ahora, es el momento más que perfecto para tratar de seguir adivinando la identidad del resto de concursantes de Mask Singer 5, como es el caso de Bocata de calamares. Esta sabrosa máscara aterriza en el programa con ganas de disfrutar de esta experiencia. Crujiente por fuera y tierna por dentro, parece que llega con ganas de dar su mejor versión. ¿Quién se encuentra tras esta deliciosa máscara?

Pistas y teorías de Bocata de calamares, de ‘Mask Singer 5’

«Me encanta ser el centro de todas las celebraciones. Ni un buen bocata de jamón ni de entresijos. Me hace competencia»

¿Cómo ver ‘Mask Singer’? (online y tv)

Para comenzar, debes saber que este programa se emite cada miércoles a las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias) en Antena 3. El presentador, una edición más, es Arturo Valls, mientras que se estrenan la gran mayoría de investigadores. En esta ocasión, Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre lucharán por averiguar quiénes se esconden tras las máscaras y, de este modo, intentar hacerse con los prismáticos dorados.

Se trata de un premio que se lleva el investigador que más aciertos haga a lo largo de la temporada. Por si fuera poco, para ver cada entrega de Mask Singer 5, podrás hacerlo a través de la televisión convencional o, incluso, utilizando atresplayer, la plataforma de la cadena de San Sebastián de los Reyes.