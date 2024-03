Encontrar el amor no es fácil, pero personas como Pili están dispuestas a intentarlo, cueste lo que cueste. Por ello, y sin pensárselo dos veces, la soltera se presentó en First Dates con el objetivo de encontrar a su hombre ideal. Pero, lejos de dejar que sea el equipo de Cuatro el que se encargue de ello, ya ella ha señalado al chico que desea como cita.

Pili conoció a Antonio por una aplicación de cantar, y así se lo explicó a Carlos Sobera. La valenciana ha explicado que se lleva muy bien con el sevillano y considera que comienza a sentirse atraída por él. Por ello, quiso confirmar sus sospechas apuntándose al show de citas a ciegas.

Al parecer, Antonio quería presentarse a First Dates para probar suerte por otras vías. Una decisión que le comentó a Pili y que a ella no le hizo mucha gracia. Por ello, no dudó dos veces en inscribirse, para que el soltero no encontrase a otra mujer.

Antonio llegó al programa de Cuatro con el objetivo de encontrar «una compañera de viaje». Pero, lo que jamás se imaginó fue ver a Pili allí. Eso sí, antes de verla, Carlos Sobera lo sorprendió con un audio de la soltera cantando. «Yo creo que la conozco», ha expresado.

«¿Es ella?», añadió. «Es Pili, del tirón la he reconocido», ha confesado. Una situación que tenía lugar mientras la soltera se moría de los nervios. Así pues, y tras comprobar que su cita era su amiga de la aplicación, no ha dudado en darle un abrazo. «Pero, ¿tú que haces aquí? Como me has tangado», le preguntó con humor.

Pili ha querido saber si se había asombrado de verla de manera positiva o negativa. Una duda que Antonio resolvió haciéndole saber que todo estaba bien. Juntos llevan cantando unos dos meses, aunque desde hace dos semanas han comenzado a hablar mucho más.

Los nervios entre la pareja de solteros eran evidentes, pero han dejado claro que la atracción era mutua. «Teníamos las dos ganas de conocernos y ha mejorado todas las expectativas», ha confesado el sevillano. Tras ello, los comensales pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían gustos en común o no.

«He notado que hay química, nos hemos quedado mirándonos y eso me gusta mucho», dijo el comensal. Respecto a su edad, el sevillano ha preferido bromear un poco, algo que a Pili le ha gustado. «A mí me gustan maduros, soy muy viejoven», dijo la valenciana.

Tras ello, Pili y Antonio se animaron a hablar de sus intimidades y de lo que más le gustaba del otro. Las risas y los bailes no han faltado durante la cita, pues la química entre ellos era más que evidente. «Me gusta bailar, pero de la vergüenza parezco un palo», ha bromeado Pili. Por su parte, a Antonio, tan solo le «ha faltado un besito».

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, la pareja de solteros lo tuvo claro. El sevillano estaba dispuesto no solo a seguir conociendo a Pili en un segundo encuentro, sino en todos los que ella quisiera. «Le daría todas las que hiciera falta», afirmó. Ella, por su parte, no dudó en dejar claro que también estaba encantada de seguir conociéndole. «¿Nos vamos de karaoke?», le dijo entre risas. Una propuesta que Antonio no pudo rechazar.