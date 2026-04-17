Pepe Navarro vuelve a Antena 3 casi 30 años después de su despido: «Histórico»

La historia de la televisión en España tiene grandes nombres, siendo el de Pepe Navarro uno de ellos. El presentador logró grandes audiencias en los años 90 en las mañanas y en las tardes, pero pasó al recuerdo por sus programas nocturnos. La sonrisa del pelícano fue el título del espacio que le llevó a ocupar las noches de Antena 3, aunque aquello duró poco.

Su visita a Tu cara me suena para imitar a Billy Ray Cyrus (sí, el padre de Miley Cyrus) es algo muy especial, pero no por lo bien que pueda cantar. El periodista tiene una gran voz de radio, muy grave, pero en lo que se refiere a cantar no es el que mejor afina.

Tal y como se podrá ver, Manel Fuentes le recibirá con los brazos abiertos y asegurando que su visita es algo «histórico». Como ya hemos visto muchas veces, una primera visita como invitado es el adelanto de que podría estar en una futura edición del programa de imitadores.

Así fue el polémico despido de Pepe Navarro de Antena 3

Hay que irse bastante lejos en el tiempo, hasta 1997, para ver a Pepe Navarro en la cadena de Atresmedia. El presentador hace 29 años era el dominador de las noches gracias a su Esta noche cruzamos el Mississippi, programa que se emitió en el late night (a partir de las 23 h) de Telecinco durante dos años.

De aquel programa salió, por poner un ejemplo, el fenómeno de La Veneno, dándose a conocer a millones de personas cada noche. También conocimos a Krispin Klander y Santiago Urrialde se convirtió en meme nacional gracias a su imitación de Rambo. Fue la cantera de Carlos Iglesias (que más tarde triunfaría como Benito en Manos a la obra) y el primer trabajo en televisión de Florentino Fernández.

El espacio, que nació sin competencia en ese horario, llegó a tener picos de un 40 % de audiencia, algo que en la actualidad es impensable. Eso lo conseguía mezclando humor, sexo y sucesos, siendo el caso Alcácer uno de sus temas estrellas (aunque no podemos olvidar el esperpento del Bar Arny que arruinó la vida de decenas de famosos como Jesús Vázquez).

El motivo de su salto de Telecinco a Antena 3

Terminada la temporada 96/97, Navarro no renovó con Telecinco por una serie de condiciones que la cadena le puso y que él consideró «inaceptables». Tal y como recordó en El tiempo justo, una de ellas era cambiar el título del programa. Hay que recordar que se llegaron a publicar discos con las canciones que sonaban en el programa y fue un éxito.

Esa discrepancia hizo que Antena 3 aprovechase el momento para llevarse a todo el equipo de Navarro a sus noches. En la cadena de San Sebastián de los Reyes no pudieron seguir utilizando el mismo nombre, rebautizándolo con La sonrisa del pelícano. Allí se estrenó en septiembre con más de un 20 % de audiencia, pero con la competencia de Crónicas Marcianas, que era la respuesta de Telecinco.

La dura lucha con Xavier Sardá y ‘Crónicas Marcianas’

Durante meses, los dos programas mantuvieron una lucha enorme con audiencias por encima del 22 % y 23 %, aunque Sardá terminó superando a Navarro. El día uno de diciembre de 1997, la cadena decidió de forma inesperada cancelar el programa, algo que ni el equipo esperaba y que les pilló preparando el guion para esa misma noche.

Durante semanas aquella disputa fue noticia nacional y desde la cadena se aseguraba que la decisión se había tomado por los contenidos, especialmente los de sucesos como el de Alcácer y el Bar Arny. En cambio, Pepe Navarro aseguraba que comunicaban cada día los temas que iban a tratar.

El final de la carrera de Pepe Navarro

Desde entonces, Navarro pasó por cadenas como Vía Digital (La Vía Navarro), Ruffus y Navarro (un late night para TVE que fue cancelado) y llegó a ser el sustituto de Mercedes Milá en Gran Hermano. Con este regreso a Antena 3 (después de ser concursante de El Desafío), confirma que aquel capítulo ya queda lejos.