‘Pecado original’, capítulo 7 (Temporada 5): Yildiz reúne pruebas de la relación de Çagatay y Kumru

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, indudablemente, en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que no está dejando indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 6 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Yildiz no duda en arremangarse con el objetivo de documentar todo lo que tenga vinculación con la relación de Çagatay y Kumru. Es hora de activar su plan de venganza.

Yildiz no puede contenerse y estalla frente a Feyza.

Mientras tanto, somos testigos de cómo Çagatay y Kumru continúan reuniéndose a espaldas de la joven, sin ser realmente conscientes de todo lo que va a ocurrir en un futuro. ¡Ni tan siquiera imaginan que Yildiz está al tanto de sus encuentros! Todo estallará por los aires en cuanto descubran la verdad.

Ender, conmocionado por la llegada de Arzu, busca formas de despedirla. Y es que no ha tardado en darse cuenta de que va a convertirse en un nuevo enemigo, por lo que debe deshacerse de ella a la mayor brevedad posible. ¡Sobre todo antes de que las cosas se compliquen

Yildiz siempre encuentra la manera de meterse en problemas, pero ¿qué secreto esconde Çağatay?

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 7 de la Temporada 5 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo Yildiz continúa reuniendo pruebas de la relación que existe entre Çagatay y Kumru. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su objetivo, que no es otro que vengarse de ellos.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ender y Asuman parecen tener otros planes completamente diferentes. Por lo tanto, el camino que han escogido no tiene nada que ver con el de Yildiz. La joven está cegada por el odio y la ira que siente tras haber sido traicionada por Çagatay y Kumru de la peor manera. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original esta tarde, a partir de las 17:00 horas, en Antena 3.