‘Pecado original’, capítulo 16 (Temporada 2): Zeynep decide ignorar las advertencias de Alihan

Pecado original se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchísimas personas en nuestro país. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 15 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, hemos podido ver cómo Alihan se queda completamente sin palabras con el movimiento tan inesperado por parte de Halit. El joven comienza a entender que tiene que trabajar muy duro para conseguir su objetivo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Zeynep ha vuelto a trabajar pero, en esta vez, con nuevas oportunidades y autoridades. Es evidente que Alihan termina enfadándose, y mucho, con Zerrin por estar de parte de Halit. Todo ello mientras las dudas en el matrimonio de Yildiz aumentan de manera gradual.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 16 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo, en el preciso instante en el que Yildiz llega a casa, no duda un solo segundo en dar una última oportunidad a Halit. Quiere esperar a que esté recuperado para tomar una decisión.

Es evidente que la joven siente una profunda decepción, ya que siente que Halit no la entiende y, por si fuera poco, no lucha por ella. Por ese mismo motivo, está a punto de tomar una de las decisiones más drásticas de su vida. Por si fuera poco, un invitado sorpresa en la fiesta de Año Nuevo molesta a Alihan mientras que Zeynep se niega en rotundo a escuchar sus advertencias. Ender quiere saber los detalles sobre el origen del odio de Alihan y Halit. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.