‘Pecado original’, capítulo 10 (Temporada 4): Halit está dispuesto a conseguir la custodia de su hijo con Yildiz

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 9 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Halit no ha dudado un solo segundo en dar la mano a Sahika. Pero lo ha hecho con un objetivo claro: quitarle todas y cada una de las fotografías que tiene en su poder.

Yildiz, mientras tanto, está completamente inmersa en los preparativos de su boda, sin darse cuenta de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Todo ello mientras Sahika está haciendo sus propios preparativos. En cuanto a Halit, vemos cómo ha jurado vengarse de todos los que están jugando con él.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 10 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo el matrimonio de Halit y Ender ha conseguido crear un auténtico efecto bomba. Todo ello mientras Yildiz da el paso de abandonar la mansión y mudarse temporalmente a la casa de un pariente.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Halit está más decidido que nunca a conseguir la custodia de su hijo. Y no va a parar hasta conseguirlo. Por si fuera poco, vemos cómo Sahika trata de recomponerse tras el durísimo golpe que recibió mientras que Ender disfruta de una nueva etapa en su vida, como Ender Argun.

Por si fuera poco, observamos cómo Yildiz comienza a creer que está completamente desesperada, por lo que se niega en rotundo a rechazar la mano que le tiende la persona que jamás imaginó.