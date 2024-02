La jugada kamikaze que ha decidido el final de ‘Pasapalabra’: «Enorme el fallo»

El rosco de Pasapalabra sigue esperando a que uno de los concursantes consiga completar todas las palabras llevarse el millonario bote, pero ni Óscar ni Moisés lo han conseguido. Pese a quedarse cerca en muchos momentos, los concursantes no han podido hacerse con el premio.

El riojano ha llegado con 140 segundos acumulados en su particular casillero gracias a la ayuda de los invitados famosos de la tarde y su aportación en las pruebas. Su comienzo fue con pocos aciertos y guardando muchas palabras para un sprint final, como ya es habitual en él.

El madrileño ha llegado con solo 5 segundos menos -135- y también ha tenido una primera vuelta más tranquila, por lo que han llegado al final de la misma empatados a aciertos y casi con el mismo tiempo consumido. Una igualdad máxima que obligaba a arriesgar ante la opción de conseguir el premio.

Óscar, que habitualmente es mucho más calmado que su rival, ha decidido jugársela en la tarde de este martes. «Creo que se va a mantener el segundo de diferenci, voy a intentar algo con esta…», ha avisado a Roberto Leal. «Me la estoy inventando, puede que sea hasta un zapato, no tengo ni idea, pero me ha venido algo a la cabeza, así que, vamos a probar», ha reconocido.

«Cúrcuma o planta de cuya raíz se extrae una sustancia usada como condimento», era la definición que leía el presentador, a lo que Díaz ha respondido de forma errónea, siendo ‘Yuquilla’ la palabra que buscaba. «Me lo he inventado del todo», ha reconocido tras acumuarla un primer error.

Lejos de conservar, el concursante ha seguido arriesgando con la V, aunque tampoco ha tenido suerte. En la letra se buscaba «el apellido del ingeniero que diseñó el cuartel que actualmente acoge la sede del museo naval de Cartagena, en Murcia», siendo la respuesta Vodopich, por Mateo Vodopich.

Muy atentos a lo que nos recuerda hoy la @RAEinforma a colación de la palabra “antigüedad”. #Pasapalabra965 ▶️ En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/ZeF8Vrl3fu — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 27, 2024

El tercer fallo de Óscar ha sido en la letra E, en la que el programa ha pedido el «título del álbum de la cantante Alejandra Guzmán publicado en 1994 que incluye el tema Pasa la vida», siendo Enorme la respuesta correcta. Díaz se ha lanzado con Ella para probar suerte, pero solo ha conseguido un tercer fallo porque la respuesta era Enorme.. Ante esta apuesta kamikaze, que no le ha salido nada bien, el concursante solo ha podido bromear con la frase: «Enorme el fallo».

Con 22 aciertos y tres fallos terminaba su rosco, pero todavía quedaba tiempo para saber cómo terminaba la tarde de Moisés. Con 22 aciertos tenía la victoria asegurada -gracias a que su rival tenía varios fallos- por lo que tenía margen para jugársela en los 13 segundos que le quedaban para buscar el bote de Pasapalabra.

Final emocionante de Pasapalabra

Tras acertar Jora, ha sido la letra E donde le ha llegado el fallo por culpa del «apellido del escultor que realizó el retablo de la capilla del antiguo hospital de Santa María, en la ciudad de Lérida». Mientras él decía Espot, la respuesta correcta era Escarpenter, por Francisco Escarpenter.

👉 @LaGuardiaMoises, dispuesto a conseguir el bote, ha terminado cometiendo un fallo. ¡Lo que sí consigue es evitar la silla azul y acumular 1.200 más al proclamarse ganador! #Pasapalabra965 ▶️ En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/nibqJZcJWV — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 27, 2024

La victoria se la ha llevado Moisés gracias a que tenía un acierto más que su rival, aunque ninguno se ha llevado el premio. Para hoy, miércoles 28, Óscar se jugará continuar en el programa en la Silla Azul, mientras que el bote acumulado asciente hasta 1.522.000 euros.