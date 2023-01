Panic! At The Disco anuncia su separación tras 19 años juntos

Panic! At The Disco ha anunciado su separación. Tras casi dos décadas sobre los escenarios, el vocalista Brendon Urie ha anunciado el fin del grupo que alcanzó el éxito en el año 2004, a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la banda.

A pesar de que el grupo realmente se disolvió hace años y sus miembros tomaron caminos separados, desde el año 2015 el artista continuaba usando el nombre como solista, algo que muchos de los fans entendieron como que la disolución no era definitiva.

En la publicación de Instagram, el líder de Panic! At The Disco ha escrito una carta en la que comienza diciendo que: «A veces un viaje debe terminar para que empiece uno nuevo», a lo que añade: «Hemos intentado mantenerlo para nosotros, y aunque algunos ya lo saben, Sarah (Orzechowski) y yo esperamos un bebé muy pronto».

Esta es la razón principal por la que el líder de Panic! At The Disco ha anunciado la disolución definitiva del grupo. «La perspectiva de ser padre y ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez enternecedor y emocionante. Espero con impaciencia esta nueva aventura», añade, asegurando que se enfrenta a esta nueva etapa de su vida con mucha ilusión.

No sin antes agradecer a sus fans el apoyo incondicional: «Gracias a todos por vuestro inmenso apoyo a lo largo de los años. He estado tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras lo mucho que ha significado para nosotros. Tanto si has estado aquí desde el principio como si acabas de descubrirnos, ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente con talento, sino también estar tiempo con vosotros».

Tras esta noticia, muchos fans de la banda han querido mostrar su apoyo al futuro padre y le agradecen su trabajo por intentar salvar el grupo, no obstante, no esconden su tristeza ante el fin definitivo de una de las bandas de pop rock más históricas de las últimas dos décadas. «Te echaremos de menos» o «Me alegro por ti, pero no puedo dejar de llorar» han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram.