La nueva vida de Hugo Castejón: de villano en ‘GH VIP’ a ¿triunfar en la música?

Que te recuerden después de haber participado en un reality de televisión no siempre es fácil. Pero, como muchas cosas en la vida, el truco consiste en destacar sobre los demás. Si hablamos de GH VIP 7, son muy pocas las personas que se acordarán de los concursantes que formaron parte de la edición. Pero, si comenzamos a plantear nombres, seguro que el de Hugo Castejón no pasa desapercibido. Y es que el participante se convirtió en el villano por excelencia de su edición. Entre otras cuestiones, por las numerosas polémicas que protagonizó y que llegaron a caldear bastante el ambiente entre los habitantes de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Tras su paso por el formato, se llegó a pensar que sería un rostro bastante habitual en Mediaset España, pues no es la primera vez que sucede, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Hugo Castejón, ex pareja de Marta Sánchez, apostó por perseguir sus sueños y se dedicó al mundo de la música. Su trabajo como director de Financiación y Relaciones con inversores del ICEX – Invest in Spain ya es cosa del pasado. Y es que el de Oviedo comenzó a lanzar sus primeros temas en el 2014.

Hugo Castejón, ex pareja sentimental de Marta Sánchez y promesa de la música

Desde entonces, podría decirse que ha llovido mucho. Su pasada relación con la cantante Marta Sánchez pudo haber sido una gran fuente de inspiración para dedicarse también al ámbito musical. Pero, sea como sea, Hugo Castejón se presentó al mundo desde otra perspectiva. Hasta la fecha, el artista ha compartido con el mundo sencillos como Dance la Noche, Vas a flipar o Te estás pillando.

Ha tenido varios intervalos de tiempo, pues ha llegado a estar un par de años sin lanzar un nuevo tema, pero eso no le ha impedido aventurarse, incluso, a cantar en inglés. Y es que el tema You’ll be Mine fue una de sus grandes apuestas del 2014. Asimismo, en 2024 volvió a sorprender a todos con el tema Lo Gozo, una canción que llegó a ser elegida para cerrar uno de los informativos de RTVE.

Este último sencillo contó con un muy buen recibimiento por parte del público. Por ello, Hugo Castejón llegó a comentar que tenía previsto aventurarse en un proyecto discográfico. Pero, hasta este 2026, no ha habido lanzamiento ninguno. Eso sí, sea cuando sea, lo que está claro es que el ex concursante de GH VIP tiene su base de fans.

En plataformas como Instagram, el artista se presenta como cantante y deja a disposición del empresario la opción de contratarle para algún evento. Con más de 237.000 seguidores, el artista se muestra muy reservado con su vida privada. Eso sí, en el 2018 volvió al foco mediático al revelarse que era pareja de Miriam Saavedra, ex pareja de Carlos Lozano. Actualmente, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no, pero lo que sí se sabe es que, a sus 47 años, sigue siendo un gran aventurero y viajero. De hecho, su última foto compartida data del pasado mes de enero y refleja su último viaje a Jamaica.