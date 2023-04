Niall Horan pone fecha de estreno a ‘Meltdown’, su nuevo single

Niall Horan ha prometido un 2023 repleto de emociones, y vaya si está cumpliendo su palabra. El irlándes sorprendió hace tan solo unas semanas a sus fans al comunicar que, oficialmente, su nuevo proyecto discográfico como artista en solitario estará disponible a nivel global a partir del próximo 9 de junio.

The Show se presenta como el tercer trabajo de Niall Horan. Un nuevo proyecto en el que ha estado trabajando durante los últimos años y para el que eligió el tema Heaven como carta de presentación. Sin embargo, y lejos de ser su único adelanto, el cantante ha revolucionado las redes al anunciar el próximo estreno de Meltdown.

I’m so happy to let you know that my new single “Meltdown” is out on April 28. The song is basically about feeling anxious and being in that kind of freaking out moment but knowing deep down that everything will be alright. Pre-save now https://t.co/2EqDIYp0dt pic.twitter.com/15oertwW95

— Niall Horan (@NiallOfficial) April 13, 2023