Myke Towers hace una inesperada confesión en ‘El Hormiguero’ sobre su canción ‘Lala’

Myke Towers aterrizaba por primera vez en El Hormiguero después de haberse convertido en el artista musical más escuchado de nuestro país gracias a canciones como La Falda y Lala. Precisamente, sobre la segunda ha tenido que explicar su significado y las consecuencias que está teniendo.

Durante los últimos años ha conseguido un enorme éxito, siendo en nuestro país donde tiene más seguidores, por lo que se trata de un destino muy especial. «Lo que más me gusta de España es que es para mí, es como un filtro musical. Observo cómo reacciona el público a mis canciones aquí en España y me guío mucho por eso», ha dicho después de su primer gran concierto en el WiZink Center de Madrid.

Aunque acumula millones de reproducciones de cada una de sus canciones, lo cierto es que sus letras no son aptas para todos los públicos, aunque tiene un método para conseguir que no sean tan explícitas. «La letra es bastante sexual, sin embargo es sutil», le ha dicho Motos.

«Hay muchas mujeres que son amantes del Lala», ha comenzado diciendo Myke ante las risas del público, que sí sabía el significado real de la letra. Aunque le gusta hacer dobles sentidos con sus canciones, intenta que siempre sean limpias. «Sinceramente, yo no lo hice con esa intención… Cuando sale la canción y veo el repunte que cogió, ahí dije ‘hay muchas fanáticas del Lala’», ha dicho

Eso ha provocado que se haya convertido en una canción cantada por niños y mayores, algo que le provoca algunos problemas. «Me avergüenzo cuando escucho a los niños cantándola… Yo la canté y la tiré para los adultos. Eso son los papás, que la ponen», ha confesado.

Así compone sus letras Myke Towers

«Muchas veces pasa eso cuando el concepto de la canción te gusta y todo fluye. Yo no me pongo presión de tiempo, porque si lo hago posiblemente no me salga nada, pero cuando todo fluye, parece que ya la tuviera escrita», de esta manera consigue terminar las letras en 20 minutos.

Lejos de lo que muchos puedan pensar, Myke Towers no se pasa días preparando una letra que luego termina en éxito: «Cuando me levanto, mi mente está clara y me gusta explorar y ver qué me sale». Su intención es «hacer lo que a la gente le gusta» para luego poder sentir «el calor de la gente» en los conciertos, una sensación inexplicable para él.

El invitado de El Hormiguero estará en las próximas semanas de gira por España promocionando sus canciones en medios de comunicación y dando conciertos en algunas de las ciudades más importantes de nuestro país y de Europa.