Muere Carlotta Dessi, conocida periodista de Mediaset, a los 35 años

El mundo del periodismo está de luto. Carlotta Dessi, una de las periodistas más reconocidas de Mediaset, ha fallecido repentinamente a los 35 años. Una noticia que, como era de esperar, ha dejado completamente destrozados a familiares y amigos, pero también a sus compañeros de profesión.

La periodista, que trabajaba para Mediaset Italia, hizo una emotiva publicación en Instagram el pasado mes de enero. «¡Ah, la vida! Cuando lo encuentras, cuando tocas con la mano el sufrimiento y la enfermedad. El miedo te hace temblar y la mente viaja», se podía leer en el mensaje compartido por la joven.

De esta forma, fue dejando claro que no le quedaba mucho tiempo de vida. Recordemos que el pasado mes de agosto, Carlotta Dessi descubrió que padecía una enfermedad. En cuestión de meses, su estado empeoró considerablemente. A pesar de la fortaleza que mostró durante todo el proceso y del condicional apoyo de sus seres queridos, no ha conseguido ganar la batalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CarLOTTA Dessi (@carlotta.dessi)

La tarde del pasado martes 6 de febrero, Carlotta Dessi murió con tan solo 35 años. Con el paso del tiempo, logró hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en Italia. Sobre todo en la época en la que trabajó en diversos programas como son Mattino 5, Fuori dal Coro o Pomeriggio 5.

Recientemente, Dessi sorprendió al reaparecer en un programa en el que trabajó durante varios años. En esta ocasión, lo hizo como invitada. Es la última vez que se puso frente a las cámaras de televisión, en lo que parecía una despedida. A pesar de estar atravesando por uno de los peores momentos de su vida, en el que estaba haciendo frente a un duro tratamiento, no perdió la sonrisa.

Es más, la periodista no perdió la sonrisa en ningún momento, puesto que tenía esperanza en que superaría la enfermedad. Todo ello Mario Giordano, compañero y amigo, le apoyó de manera completamente incondicional. Fue a él, al fin y al cabo, a quien concedió una de las entrevistas más duras y personales de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CarLOTTA Dessi (@carlotta.dessi)

«Hay que luchar, no hay que rendirse. Una cosa es segura. No estoy sola. No lo he estado desde el primer día que descubrí mi enfermedad, hace cuatro meses, en un caluroso verano milanés. Desde ese día, mi vida ha cambiado», confirmó la reconocida periodista de Mediaset en esta charla con Mario Giordano.

Por si fuera poco, fue muchísimo más allá: «Ha cambiado para mí, para mi familia, para mi pareja. Pero desde el principio he sido arrollada por tanto amor y afecto, en todo momento. Estoy rodeada de personas y verdaderos amigos que nunca me dejan sola y siempre me dan mucha fuerza, especialmente cuando mis miedos se apoderan de mí». Además, añadió: «Me recuerdan que mire hacia adelante, que piense en el futuro y que nunca me rinda». Sin duda, una triste y dura pérdida. Descanse en paz.