La mítica casa de ‘Hannah Montana’ en Malibú, disponible en Airbnb: ¿cómo puedes alquilarla?

No es ningún secreto que, en los últimos días, Hannah Montana, la icónica serie protagonizada por Miley Cyrus, ha vuelto a nuestras vidas. En esta ocasión, porque se ha llevado a cabo la grabación de un especial con motivo del 20 aniversario de la ficción, que ya está disponible en Disney+. Es evidente que la expectación era máxima, pero, como era de esperar, han conseguido superarla con creces. Por si fuera poco, son muchas las acciones que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos días con motivo de este regreso del mítico personaje interpretado por Miley Cyrus. Un claro ejemplo lo encontramos en Airbnb, puesto que ha conseguido poner entre sus ofertas la icónica casa de Hannah Montana en Malibú, lo que permite a los fans vivir una experiencia verdaderamente única y especial.

Es importante que tengas en cuenta que las reservas, que se podrán realizar de forma gratuita, se abrirán este jueves 26 de marzo, para estancias previstas entre el 6 y el 16 de abril. La reserva se hará para un máximo de cuatro huéspedes por estancia y el viaje de ida y vuelta hasta Malibú no está incluido. Esta casa no es una cualquiera, puesto que los más fieles seguidores de la ficción la reconocen en cuestión de segundos. Al fin y al cabo, fue utilizada para las tomas exteriores de la serie que se emitía en Disney Channel y que marcó un antes y un después en la vida personal y profesional de Miley Cyrus. Así pues, esta colaboración entre Airbnb y Disney tiene un objetivo claro, que es conmemorar nada más y nada menos que dos décadas desde el estreno de esta serie que consiguió marcar a toda una generación.

Los detalles sobre la experiencia en la casa de ‘Hannah Montana’ en Malibú

Se trata de un lugar donde el sol, la arena y una doble vida como la de la protagonista de la serie pueden darse la mano. Con esta oportunidad, los huéspedes van a tener la oportunidad de adentrarse de lleno en el espacio en el que la vida cotidiana y la de una estrella del pop se entremezclaban a la perfección. Es cierto que, aunque la producción original únicamente utilizó la fachada, Airbnb ha renovado su interior para que los huéspedes puedan sentir que están en el set.

Hasta tal punto que, quienes se alojen allí, van a poder adentrarse de lleno en el icónico armario de Hannah Montana, brindándoles la oportunidad de transformarse en toda una estrella del pop. Además, podrás relajarte al más puro estilo Malibú, con unas vistas de ensueño al mar no solamente desde el balcón, sino también acercándote a la playa que está justo al otro lado del jardín.

No solamente te encontrarás con numerosos detalles inspirados en el mundo de Hannah Montana, sino que también te brinda la posibilidad de demostrar tus habilidades en el karaoke, interpretando los grandes éxitos de la protagonista de esta serie. Todo ello mientras puedes disfrutar, a su vez, de los capítulos de esta ficción, disponibles en Disney+.

Además, el anuncio de esta experiencia incluye un mensaje que parece escrito por la artista: «Pasa la noche donde creé algunos de mis mayores éxitos, me reí a carcajadas con mis mejores amigas y diseñé mis vestuarios más icónicos». ¡Sencillamente espectacular!