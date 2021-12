Se acerca el final del 2021 y con ello, una de las noches más mágicas del año. El próximo 31 de diciembre el mundo entero se despedirá de un año que ha sido un reto para todos, especialmente por las condiciones sanitarias en las que se cierne el mundo con la pandemia del COVI-19. Por ello, la reina y diva del pop más aclamada del momento, Miley Cyrus, promete hacer de tu noche una velada muy especial.

Tal y como ha informado a través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Plastic Hearts’ cerrará con broche de oro la Nochevieja presentando un programa desde Miami para la cadena NBC junto al cómico Pete Davidson. Un evento único con el que ambas celebridades prometen animar la noche por todo lo alto con numerosas sorpresas.

Party LIVE in Miami with me & #PeteDavidson 🍾 So excited for all these performances ! 🎆 December 31st on @nbc and @peacockTV at 10:30pm ET. #MileysNewYearsEveParty @Saweetie @brandicarlile @24kGoldn @billiejoe @Anitta @jackharlow pic.twitter.com/YGO8ZAFuyj

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) December 19, 2021