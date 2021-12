El pasado jueves 2 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story’ presentada por Jorge Javier Vázquez. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue, sin lugar a dudas, Miguel Frigenti. Y no solamente por el hecho de que fue expulsado tras una ajustada batalla con Cristina Porta.

El periodista, antes de conocer la decisión de la audiencia, recibió dos sorpresas. Una de ellas era su novio Nua, que se desplazó hasta la casa de Guadalix de la Sierra para ver al concursante y transmitirle toda la fuerza del mundo. Pero lo que nadie imaginaba es que Miguel Frigenti recibiría otra visita, la de una persona que estaba “muy dentro” de él.

Estamos hablando, cómo no, de Yurena. La artista quiso verse con el periodista después de que, en las últimas semanas, no dejara de imitarla una y otra vez. Es más, este talento llegó a utilizarlo en una prueba semanal de ‘Secret Story’, en la que fingió estar poseído por la artista y que ésta le decía que debía de matar al resto de compañeros.

Yurena, sin querer dejar de seguir la trama, dijo lo siguiente al ya exconcursante de ‘Secret Story’: “Tanto me has evocado tratando de imitarme que, al final, me has atraído hasta aquí”. La artista le dejó claro que no se iba a librar de ella por una razón muy concreta: estaba “yureposeído”.

Eso sí, le recomendó que debía entrenar más para poder imitar a la perfección sus actuaciones. Lejos de que todo quede ahí, Yurena aseguró que su esencia iba a permanecer en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Miguel Frigenti quiso responder, imitando la voz de ex concursante de ‘GH DÚO’: “No te quepa duda, mientras yo esté aquí tú estarás conmigo”.

Jorge Javier Vázquez, que no podía parar de reír al ver la maravillosa escena, quiso hablar: “Se ha producido una cosa curiosísima. Ahora Miguel ya es Yurena y ella es una imitadora. Haces de Yurena mejor que ella”. Es evidente que el colaborador de ‘Sálvame’ y la cantante nos regalaron uno de los momentos más sonados de la noche e, incluso, de la edición. ¡Qué maravilla!