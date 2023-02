Melendi celebra su 20 aniversario con el lanzamiento de ‘Gracias por venir’, su nueva canción

Melendi ya ha comenzado a celebrar sus 20 años en la música. El 11 de febrero hizo dos décadas su primer álbum de estudio, Sin noticias de Holanda, un disco con el que el artista asturiano saltaba a la fama, en el que incluía canciones como Hablando en plata, Con la luna llena o Se lo que hicisteis.

El artista anunció hace unas semanas el regreso a sus inicios en la música, para celebrar sus 20 años de carrera. Y con motivo de su 20 aniversario, ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de una canción titulada Gracias por Venir. Un tema muy emotivo, donde hace un repaso a estas dos últimas décadas.

Dos décadas llenas de éxitos, que le han posicionado como uno de los artistas referentes de nuestro país. A través de la letra de la canción, el artista hace un homenaje a algunas de las canciones que más han marcado su trayectoria.

«Gracias por venir ya dos décadas, cuatro lustros, veinte años de promesas, lunas llenas de extrarradio de mesías y pistoleros violinistas en tejados y celestes siguen estando los gatos caminando por la vida te he encontrado con tan solo una sonrisa me has ganado», dice la letra de la canción.

«Después de 20 años sigo enamorado de mi profesión ! Y os lo debo todo a vosotros !!! Infinitas gracias de todo corazón», escribió Melendi a través de sus redes sociales tras el lanzamiento de esta nueva canción, que ya suma más de 400.000 reproducciones en YouTube.

Una canción en la que Melendi también hace un guiño a su primer disco, pues el videoclip comienza con un cartel de promoción de Sin Noticias de Holanda, un debut inmejorable con que alcanzó el número uno en ventas, un logro que ha repetido con asiduidad a lo largo de los años.

Por otro lado, a lo largo de este año sus fans podrán escuchar al Milindri 2.0. Una noticia que como era de esperar, ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, donde llevan muchos años pidiendo a Melendi que vuelva a hacer canciones «como las de antes».