Marta López Álamo confiesa el problema de salud que padece: «No me apetecía hacer absolutamente nada»

Marta López Álamo se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las influencers más conocidas de nuestro país. Con más de 400.000 seguidores en plataformas como Instagram, la joven ha logrado hacer de las redes sociales su estilo de vida. Por ello, en el podcast Un cuento imperfecto, presentado por Jessica Bueno y Luitingo, han querido contar con ella.

La modelo se ha sentado en el plató para sincerarse como nunca antes lo había hecho. Pues, entre otras cuestiones, también hizo mención a su día a día junto a su marido, Kiko Matamoros, conocido colaborador televisivo. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie.

«Yo me enamoré de una persona que daba la casualidad de que trabajaba en televisión y que me llevaba 40 años. Era la primera vez que yo estaba con una persona con tanta diferencia de edad. Si tú eres feliz es lo importante, ¿qué más le da a la gente? Es imposible gustarle a todo el mundo», comenzó explicándole a los presentadores.

El programa fue transcurriendo y, antes de dar por finalizado el paso de la modelo por el podcast, una colaboradora acudió para realizar su sección de preguntas y respuestas. El objetivo de esta parte del formato se basa en que los 3, invitado y presentadores, se tienen que sincerar sobre cómo actuarían con su pareja en los diferentes escenarios planteados.

Fue entonces cuando Marta López Álamo se sinceró y habló de la enfermedad que padece. «Depende la pareja. Si lo hacéis todos los días o tres o cuatro veces a la semana y de repente nada, o algo le pasa o… Yo he tenido épocas que… Me diagnosticaron hipotiroidismo hace poco y estaba que no me apetecía hacer absolutamente nada y él me respetaba. A mí con él me pasaría igual», confesaba.

Marta López Álamo estalla contra el programa Fiesta

La joven siempre ha intentado mantenerse al margen de cualquier tipo de polémica en televisión. Pero, en ocasiones, ha sido imposible. Esta situación se pudo apreciar en el programa Fiesta, presentado por Emma García, donde analizaron hace unos meses la evolución física de Álamo. Una situación que a la modelo no le hizo nada de gracia.

«Me parece aberrante que se juzgue a la ligera el físico de una persona cuando coge o pierde peso, si no tiene ningún tipo de problema con haber podido o no coger peso. Se lo podéis estar creando con vuestras opiniones sobre si ha aumentado o no su talla», comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

«Y me parece aún peor que en programas se dedique una sección a comentar su físico. Lo tenía que decir», añadió. «Lo dicho. Una vergüenza. Por cierto, Fiesta, tenía anorexia y había cogido 20 kilos en un mes», agregó molesta. Lejos de dejarlo ahí, la pareja de Kiko Matamoros continuó.

«Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego estaba hinchada por un proceso de recuperación del TCA, así que os debería dar vergüenza comparar con este tipo de fotos. Así lo digo», sentenció tajantemente.