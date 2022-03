Como en muchas otras ocasiones, el plató de ‘Sálvame’ ha sido testigo de numerosos enfrentamientos. El más reciente fue el que protagonizaron el presentador, Jorge Javier Vázquez y la colaboradora, Gemma López, y al que posteriormente se uniría sin ninguna intención, María Patiño

La presentadora de ‘Socialité’ trato de mediar en el conflicto entre ambos, aunque no salió muy bien parada, ya que en un momento de la discusión, su compañera Gemma López, criticó la actitud de la colaboradora: “No quieras ser siempre la protagonista”.

Tras el mal ambiente creado, el presentador propuso hacer una cena de tres para hablar las cosas, pero María Patiño le advirtió que no acudiría a este encuentro: “Yo no voy a estar en esa cena. Tengo que decir que me alegro muchísimo en el que se desarrolló la conversación entre Gema y Jorge. Creo que fueron muy honestos. Son dos personas a las que quiero especialmente. Me han ayudado y me ayudan mucho”.

Jorge Javier Vázquez por fin para los pies a Gema López en #yoveosalvame y además de llamarle negacionista, le dice: 'Bajate del pedestal que eres muy pesada'. Creo que era más que necesario este tirón de orejas en directo👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/wTH972OSB1 — Liyoo🕊️💫✈️ (@__conflictivo_) March 14, 2022

Lo cierto es que esto ha sentado muy mal a la presentadora, quien se ha mostrado muy tajante con su decisión de no acudir a la cena propuesta por Jorge Javier Vázquez: “Pero en la vida yo soy muy radical, y no es una de mis virtudes. Basta que me digan una vez que tomo un protagonismo que no me concierne, para que no me lo vuelvan a repetir. Entonces, yo creo que ellos dos van a quedar. Pero yo lo único que hice fue plantear un problema”.

“Hay una frase de Gema que me dolió mucho. Y como soy muy radical, no sé ser tibia, así que no iré a la cena” zanjaba la polémica entre sus compañeros de ‘Sálvame’. Nos encontramos ante un panorama donde la presentadora de Ferrol no va a dar su brazo a torcer, por lo que entonces, lo único que nos queda, es ver si Gema López termina disculpándose con ella y solucionando esta pequeña rencilla.