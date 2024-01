Manuel Carrasco, sorprendido en el Carnaval de Cádiz 2024: así versionan una de sus icónicas canciones

Algunas de las canciones favoritas del público de Manuel Carrasco han causado sensación en el Carnaval de Cádiz 2024, donde su tema Hasta por la mañana ha arrasado entre los fans del festival y el cantante ha mandado un mensaje de agradecimiento al evento por haberle querido homenajear. A pesar de haberle cambiado la letra a la canción, el tema no ha perdido su esencia y ha sido muy bien recibida.

Fue obra de El Coro Libertario en la fase preliminares, que arrasó entre el público del Teatro Falla con su composición. Las redes sociales se han llenado de mensajes apreciando este homenaje y aplaudiendo la decisión de homenajear al artista que tanto cariño le tiene a Cádiz. Tal es el cariño del artista por la ciudad que le ha escrito un pasodoble.

Que no, que no, que no, que Cádiz no se vende ❤️🎭 Pelos de punta! Cádiz y su carnaval. https://t.co/AGtY70FXAf — Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) January 11, 2024

El artista ha querido agradecer este homenaje a través de sus redes sociales comentando el vídeo de la cuenta del Carnaval de Cádiz: «Que no, que no, que no, que Cádiz no se vende. Pelos de punta! Cádiz y su carnaval.» Además, el artista sorprendió en el Teatro Falla para acudir al estreno de la comparsa de Martínez Ares.

La visita de Manuel Carrasco al Teatro Falla

Manuel Carrasco no quiso perderse el estreno de la comparsa de Martínez Ares, La oveja negra. «Como siempre, me ha dejado con la boca abierta», comentaba acerca de la actuación. «Es que yo soy fan de Ares, del grupo, son amigos los quiero mucho».

Ha hablado con los medios acerca de su experiencia con el Carnaval de Cádiz: «Yo vengo aquí a aprender todo el rato. El Carnaval ha sido y es la música que más escucho y la que más me enseña continuamente», comenzaba diciendo. «Que lleve unos añitos sin venir en persona no significa que no esté pendiente, estoy pendiente todo el rato. De hecho seguí la primera sesión también, con el Selu y el Sheriff que me gustó mucho todo, y voy a seguir el concurso».

El artista comentaba que se siente muy conectado con el Carnaval gaditano y, no solo con el evento, si no con la ciudad: «Cádiz es para mí es como una cosa loca, desde chiquitito por encima de cualquier música que yo haya escuchado», afirmaba el cantante. «Yo estoy un montón de agradecido con esta ciudad, porque le tengo tanto respeto…Vengo aquí a aprender todo el rato y a disfrutar y a querer a la gente porque siempre he sentido el cariño por parte de todo el mundo».

Ha comentado acerca de la posibilidad de acudir al evento en una de las agrupaciones, pero él negaba esa posibilidad alegado que ya se «jubiló del Carnaval». A pesar de haberse «jubilado», su amor por el Carnaval sigue activo.