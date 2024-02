Manuel Carrasco sorprende con un atrevido ‘look’ y sus seguidores no tardan en reaccionar

Manuel Carrasco acaba de cumplir 43 años y estrena esta nueva etapa de su vida con look de lo más atrevido. Además, está de celebración, ya que hace pocas semanas anunciaba un concierto en el Estadio Santiago Bernabéu, donde artistas de la talla de Taylor Swift, Duki o Aitana actuarán este año.

En la publicación de Instagram donde compartía esta versión de él mucho más atrevido, podemos ver al onubense vestido de morado con aires de seductor y con un texto acompañando al vídeo que dice: «Febrero, abierto a lo que esté por venir…»

Sus seguidores han enloquecido con este nuevo look y el vídeo se ha llenado de mensajes de sus fans piropeando este nuevo look: «Madre mía es que tan bonito y tan guapo», «Manue acabamos de quitar el brasero y la chimenea… que calo shiquillooooo», «Más hermoso no se consigue»… Los fans del cantante han quedado muy sorprendidos con el nuevo atrevimiento del cantante con esta ropa que le visten de galán.

Estos son los tipos de comentarios que se pueden encontrar en la publicación de Manuel Carrasco, aunque no a todos sus seguidores le ha gustado este look: «Cambia de estilista hijo. Cantas increíble», «Es divino pero últimamente no sé esas blusas que saca….», «Lo del estilismo últimamente…no te desvies del camino porfavor»…

Manuel Carrasco, que está ahora en uno de los picos más altos de su carrera, se ha dado un toque más atrevido con este look que ha conquistado a sus fans.

Las versiones de Manuel Carrasco

Las versiones que el artista publica en su Instagram también conquistan a su público. Y es que una de las facetas que más les gusta a sus fans es la acústica, la cual está muy presente en sus redes sociales.

Al piano o a la guitarra, el onubense comparte con sus fans estas versiones más personales y que a ellos les encanta: «Siempre sanando con tu música Manuel», «Emoción es lo que me hace sentir tu música y tu voz!! Eres increíble», «Que bonito es escuchar la música y la voz de mi cantante favorito»…

Estos son el tipo de comentarios que se pueden leer en las publicaciones del artista en las que le canta a sus seguidores.