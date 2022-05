Madonna solicita una reunión con el Papa Francisco: estos son los motivos

Madonna ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. En esta ocasión, la artista, que siempre ha mostrado su fascinación por la Iglesias Católica y los símbolos religiosos, ha realizado una petición al Papa Francisco a través de su cuenta de Twitter, donde ha pedido expresamente reunirse con él. No obstante, su relación con el Vaticano nunca ha sido buena.

En el año 1989, la artista estadounidense lanzó la canción y el videoclip de ‘Like a Prayer’. Un videoclip que mostraba cruces en llamas y una representación erótica de Jesús, y que hizo que el Vaticano estallase contra la artista.

Además, en una ocasión, durante un concierto en Roma, Madonna se representaba simbólicamente crucificada. De esta forma, a lo largo de los años, su relación con las autoridades de la Iglesia Católica no ha hecho más que empeorar.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ? I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

No obstante, Madonna sigue queriendo llamar la atención de la Iglesia. Y en esta ocasión, o ha hecho con un tuit en el que pide una reunión con el Papa Francisco. «Hola, Papa Francisco. Soy una buena católica. ¡Lo juro! ¡Quiero decir, no juro!», decía Madonna a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

«Han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes?», le preguntaba al pontífice a través del mismo mensaje. Un mensaje que no ha tenido respuesta como era de esperar.

«He sido excomulgada 3 veces. No me parece justo», se quejaba la cantante, a pesar de que no consta que eso haya ocurrido de forma oficial. En un mensaje que a día de hoy, sigue sin tener respuesta.

Since the beginning of time……..👀🌎🤰🫃 Leaning into a new virtual world with @beeple

Check back here on Wednesday May 11 at 3pm PST / 6pm EST for the nativity. NFTs dropping on @superrare.

All proceeds to benefit these organizations: @NationalBailOut@vday @voices_org_ua pic.twitter.com/ab2RkP47kv

— Madonna (@Madonna) May 9, 2022