Lydia Lozano y María Patiño: fuerte enfrentamiento en ‘Sálvame’ por Anabel Pantoja

El pasado viernes 5 de mayo, los espectadores de Sálvame fueron testigos de un momento de lo más tenso. Y es que muchos son los colaboradores que empiezan a estar convencidos de que algunas tertulianas como son Lydia Lozano, María Patiño o Gema López, las que mantienen una amistad con Anabel Pantoja, podrían estar ocultando información sobre la influencer.

Todo comenzó cuando Kiko Matamoros, de un instante a otro, hizo el siguiente comentario: “¿Qué estáis tapando las amigas? Que lleváis mucho tiempo así”. Unas palabras que Carmen Alcayde no dudó en apoyar. Las aludidas, como no podían ser de otra manera, no tardaron en pronunciarse al respecto.

Las tres colaboradoras de Sálvame no tardaron en defenderse, lo que provocó que estallase un enfrentamiento entre dos de ellas: María Patiño y Lydia Lozano. Esta última aseguró lo siguiente a Kiko Matamoros: “Te enseñé las conversación y no había ninguna de Yulen. ¡Ya está bien!”. El tertuliano fue más allá: “¿Y el chat de mentira dónde está?”, refiriéndose al presunto chat del esgrimista con sus amigos.

Es entonces cuando María Patiño ha aprovechado la ocasión para preguntar por ese chat. Lydia Lozano reconoció haberlo visto, pero no tenerlo en su poder. La presentadora de Sálvame comenzó a mostrarse aún más contundente: “No seas tramposa”. La colaboradora respondió: “Todo se lo pasé a dirección”.

María Patiño, al ser consciente de que su compañera comenzaba a elevar su tono de voz, quiso dejar clara una cuestión: “No me lleves al límite. Tú a mí no me has enseñado el chat”. “¿Qué no te lo he enseñado?”, cuestionó Lydia Lozano, cada vez más alterada. “Hombre, por Dios. ¡Entonces hay que ingresarte ya!”, espetó la presentadora del programa de Telecinco.

“¡Estás para ingresarte tú!”, respondió la tertuliana. Su compañera volvió a rebatirle: “Lo que pusieron en el pantallón no era el chat”. Al ser conscientes de la tensa situación que se había desatado en plató, las dos terminaron hablando con el director. Instantes después, Patiño reconoció lo siguiente: “Me enseñó dos pantallazos que no representaban la conversación de un chat”. Unas palabras que no convencieron a Lydia Lozano. Aun así, el director de Sálvame tuvo que mediar para que el programa siguiera su curso.