Lukas Graham lanza ‘Home Movies’, como último adelanto de su nuevo disco

Lukas Graham ha empezado el año por todo lo alto. El grupo regresa con fuerza este 2023, con la intención de comenzar una nueva etapa en su carrera en la música, que marque un antes y un después. Por ello, su nuevo single es toda una declaración de intenciones.

La banda danesa líder de ventas multiplatino y nominado a los Premios Grammy, estrenó el pasado viernes su nuevo single Home Movies Una canción que ya se encuentra disponible ya en todas las plataformas digitales, y que como era de esperar, está siendo todo un éxito.

Home Movies es una canción que llega como un homenaje a un objeto vintage que marcó una época, las cintas de VHS. Además, esta canción es el último adelanto de Pink, el nuevo disco del grupo que verá la luz el próximo viernes 20 de enero.

This 💎 just got released 😍 what do you think? Because love it💕 Pink album next Friday! https://t.co/xyosO68sFH pic.twitter.com/aiPXCiQYN1

— Lukas Graham (@LukasGraham) January 12, 2023