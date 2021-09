Lukas Graham ha vuelto por todo lo alto. El grupo danés formado por Lukas Forchhammer, Mark Falgren y Magnus Larsson, acaba de lanzar su nuevo single ‘Call my name’, una canción que ha tenido una gran acogida por sus fans y que supone su regreso a la música.

Tras el lanzamiento de ‘Happy for you’, la banda regresa con ‘Call my name’, una canción muy esperada por los seguidores de la banda, y que ya ha alcanzado el número uno en diversos países. Por tanto, los integrantes del grupo no pueden estar más felices con el cariño y el apoyo incondicional de sus fans.

“¡Señoras y señores! Nuestro nuevo single ‘Call my name’ ya está disponible», escribía el vocalista del grupo a través de sus redes sociales. Un mensaje en que además, explicaba que esta nueva canción significa mucho para él, y para todos los integrantes de Lukas Graham.

The live music video for Call My Name is here and I’m kinda emotional sharing it with you. This was filmed after a year and a half without proper live concerts. Thank you for all the love so far, hope the video brings this song to life for you! 📞 🖤 https://t.co/NSAIwglOQn pic.twitter.com/ACjyVASKR0

— Lukas Graham (@LukasGraham) September 21, 2021