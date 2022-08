Laura Escanes sufre una brutal reacción alérgica tras la picadura de una avispa

Laura Escanes ha sufrido una reacción alérgica tras haber sido picada por una avispa. La influencer, que tiene el brazo completamente hinchado, ha explicado vía Instagram el estado de su picadura.

La joven está viviendo su verano de la mejor manera posible, junto a su esposo, Risto Mejide, y su pequeña Roma. La influencer, que actualmente está basando el contenido de su perfil de Instagram en subir posts de cómo está pasando su estupendo verano, se encuentra en un estado de felicidad completo.

Sin embargo, la modelo ha tenido un pequeño accidente, y es que este miércoles ha sido atacada por una avispa. No solo esto sino que también, debido a la picadura de esta, ha sufrido una enorme reacción alérgica.

El brazo de Laura Escanes, tal y como les ha mostrado a sus seguidores por stories, se ha hinchado completamente y ha comenzado diciendo: «La picadura de ayer. Me ha deformado el brazo».

La joven de 26 años, se ha visto en la situación de acudir a la farmacia debido a este pequeño contratiempo, cuando ha visto que la picadura se tornaba cada vez peor. Allí, Laura Escanes ha comprado un tratamiento para aliviar el picor y bajar la inflamación.

«De pequeña tenía alergia y se me ponían todas las picaduras así, era un show. Ahora hacía mucho tiempo que no se me inflamaba tantísimo, pero vamos, que estoy acostumbrada a tener estas reacciones alérgicas con las picaduras de insectos», les ha manifestado a sus seguidores.

Finalmente y siendo cauta, Laura Escanes ha avisado a sus seguidores que tengan cuidado, ya que le han informado de que “este verano tenemos a las avispas revolucionadas”. Así ha sido como la influencer le ha puesto solución a este pequeño contratiempo para seguir disfrutando de sus vacaciones junto a su familia.