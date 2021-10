Katy Perry, con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas más queridas y consagradas de la industria musical a nivel mundial. Esto no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo, constancia y dedicación que siempre ha demostrado tener. Además, ¡tiene un talento innato para la música!

Hace tan solo unos años, concretamente en 2014, Katy Perry nos sorprendió a todos al versionar, con motivo del 50 aniversario del nacimiento de The Beatles, una de sus canciones más míticas. Estamos hablando, cómo no, de ‘Yesterday’. No convenció a unos pocos, pero lo cierto es que hizo un trabajo verdaderamente excepcional.

Recientemente, Katy Perry confirmó que había vuelto a versionar una nueva canción de la banda de Liverpool. En esta ocasión, el tema escogido ha sido ‘All You Need Is Love’. Esta versión tiene fines benéficos ya que todo lo que se obtenga de las reproducciones en streaming será destinado a una organización con un objetivo muy concreto. ¿En qué consiste? En luchar contra la pobreza infantil en Estados Unidos.

From folding sweatshirts at the Santa Barbara Gap to 20 years later, starring in a Mark Romanek-directed holiday campaign ❄️ dreams do come true! And @Gap is also helping to make dreams come true for @baby2baby 👶🏼 pic.twitter.com/VnGe37q5Ik — KATY PERRY (@katyperry) October 25, 2021

Esta versión de ‘All You Need Is Love’ de The Beatles realizado por Katy Perry ha sido utilizada para una campaña publicitaria de una conocida marca de ropa para la que la artista trabajó hace décadas. Una muestra más de que los sueños siempre se pueden llegar hacer realidad si se lucha por ellos.

En el vídeo en cuestión podemos ver a la artista como protagonista de una jornada completa, desde que se despierta hasta que llega al estudio donde se graba este proyecto. De esta manera, deja más claro que nunca que estamos ante un proyecto muy especial para ella más allá de que sea benéfico. Y es que la propia Katy reconoció en muchas ocasiones que, cuando trabajaba en estas tiendas, su sueño era que uno de sus temas sonara en la lista de canciones que utilizaban.

No solamente lo ha conseguido, sino que ha conseguido ir más allá con esta versión que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Es un hecho que Katy Perry está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, pero también brilla con luz propia en lo personal. Y más aún desde que llegó a su vida su pequeña Daisy Dove, fruto de su relación sentimental con Orlando Bloom. ¡Nos encanta verla tan feliz!