‘Juego de Tronos’: Emilia Clarke y las cifras millonarias que podría ganar gracias a la serie

¡La Madre de Dragones de 'Juego de Tronos' podría ser multimillonaria!

Si bien la serie no comenzó con un gran presupuesto y sus actores no cobraban tanto como podrían hacerlo ahora, ‘Juego de Tronos’ ha ido evolucionando hasta llegar a su octava y última temporada que está por estrenarse, y el valor neto de algunos sueldos de sus actores podría alcanzar las ocho cifras. Tal es el caso de la actriz que interpreta a una de las grandes favoritas de la serie, Daenerys Targaryen: Emilia Clarke tuvo un sueldo modesto durante las cuatro primeras temporadas de la serie, sin poder dar cifras exactas, pero al tener que renovar contratos con el estreno de la quinta y la sexta temporada… la cosa cambió bastante.

Durante dichas temporadas, los protagonistas acordaron con la productora un sueldo mínimo de 300.000 dólares por episodio, que supondría para los actores un total de 6 millones de dólares en el transcurso de las temporadas 5 y 6. Por supuesto, con la renovación de la serie por una temporada más, y viendo el gran éxito internacional que dichas temporadas tuvieron, los actores no se resistieron a pedir un aumento.

El elenco principal cobraría a partir de entonces 500.000 euros por episodio, cifra que se mantendrá en la venidera octava temporada. Emilia Clarke confirmó en una entrevista con Vanity Fair que tanto actores como actrices cobrarían lo mismo, eliminando cualquier sospecha de criterios machistas. Calculamos que la que interpreta a Daenerys Targaryen recaudará, entre la séptima y la octava temporada, un total de 6.500.500 dólares. Se estima que alrededor de 12,5 millones de dólares ha ganado la actriz gracias a la famosísima serie ‘Juego de Tronos’, cuyo éxito no podía adivinarse en un principio.

Sin embargo, la actriz no cuenta con ‘Juego de Tronos’ como única fuente de ingresos: también ha sido imagen de Dior o ha hecho un gracioso anuncio junto a Kit Harington para Dolce & Gabbana. Pero esto ya no vamos a ponernos a calcularlo… ¡porque entonces nos tiramos todo el día para hacerlo!