El falso José Luis Ábalos reaparece en ‘El Hormiguero’: «Me voy con los de Podemos»

Marc y Álex Márquez han sido los invitados del miércoles de El Hormiguero, pero uno de los momentos más aplaudidos por la audiencia ha sido el protagonizado por el falso José Luis Ábalos. Se trataba, como no podía ser de otra manera, de una nueva imitación de Carlos Latre que ha dejado sin palabras a todos por su realismo.

El político es el protagonista de las noticias de los últimos en el panorama político tras la detención de su ex chófer y asistente Koldo García por presunoto cobro de comisiones ilegales durante la pandemia en la compra de mascarillas. Esta implicación llevó al PSOE ha pedir que devuelva el acta, pero el diputado ha decidido abandonar la disciplina socialista para continuar en el Grupo mixto, donde están los partidos con menos de 15 diputados.

Completamente caracterizado como el político, el humorista Carlos Latre ha aparecido en el plató con una manta, algo que ha provocado la curiosidad de Pablo Motos. «Es mi manta. Para tirar de ella, si hace falta», ha dicho al ser preguntado.

«Oye, por cierto, ¿no tendréis un sitio de más en la casa vuestra esa?», ha preguntado a los pilotos después de que en su entrevista contasen que viven juntos y comparten casa con la novia de Marc. «¿Está usted triste?», le preguntaba curioso el pequeño de los Márquez, a lo que el falso Ábalos ha contestado muy claro: «Estoy hasta la po***».

Sobre su amistad con Koldo -su ex chófer detenido por el presunto cobro de comisiones- ha contado una curiosa versión de cómmo se conocieron. «No se lo va a creer usted. Yo estaba en la biblioteca, estudiando a los etruscos. Llegó Koldo y me dijo: ‘Yo soy más de Bizancio’. Y, así, hasta hoy. Que no, hombre, que es broma. Nos encontramos en el bingo», ha dicho al presentador de El Hormiguero.

Ante la nueva situación en la que está fuera del PSOE, ha contado que Pedro Sánchez no le ha llamado, aunque sí que le ha dejado un mensaje: «José Luis, no es nada personal, pero no me vuelvas a llamar en tu p*** vida». En esta nueva etapa cambiará de escaño y se reunirá con los componentes del denominado Grupo mixto: «Son majos, me siento al lado de los de Podemos. Mañana voy a un concierto de Macaco», ha continuado con la broma Carlos Latre.

Aunque se lo han pedido en numerosas ocasiones, el falso Ábalos de El Hormiguero ya ha avisado que no el echarán «ni con KH7» del Congreso. «Es lo único que me queda, me lo han quitado todo. Me han dado de baja de Netflix, me han quitado la tarjeta del Mercadona. El de Yoigo me ha colgado», ha bromeado.

Para continuar contando el calvario que está viviendo con toda esta polémica, el humorista ha seguido con más desgracias: «Me he comprado unos pistachos y estaban cerrados todos. He ido a un 100 Montaditos y no tenían pan. Facebook se ha olvidado de mi cumpleaños. He ido a Afflelou y solo me han dado unas gafas. He hecho un huevo duro y estaba blando. Me he comprado M&M y se me han derretido en la mano».

El secreto de Carlos Latre para triunfar con su imitación de José Luis Ábalos

Además de su enorme habilidad para imitar voces y copiar los gestos de los imitados, el catalán cuenta con la ayuda de Ana Cartés, una de las maquilladoras y caracterizadoras de mayor talento de nuestro país. La catalana viaja junto a Carlos cada vez que aparece en El Hormiguero para crear a los personajes de una manera tan realista.

Aunque su labor es desconocida para los espectadores, suyas son también muchas de transformaciones más espectaculares de Tu cara me suena, programa en el que trabaja junto a un ejército de maquilladores, peluqueros, estilistas y caracterizadores que hacen posible las imitaciones de los concursantes en cada gala.