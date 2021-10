La supuesta ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno se ha convertido en uno de los temas que más está dando qué hablar en los principales programas de actualidad de Telecinco. Por ello, como no podía ser de otra forma, Jorge Javier Vázquez también ha querido abordar el tema en ‘Sábado Deluxe’, contando con la presencia de Marta López entre los colaboradores.

Recordemos que Marta se ha convertido en una de las personas más allegadas a la familia Flores. Una relación muy cercana que tuvo su origen durante su paso por ‘Supervivientes 2021’ y por la que desde entonces ha defendido a capa y espada a Moreno.

Mientras el resto de tertulianos opinaban sobre los distintos motivos que podrían esconderse tras la exclusiva de ‘Lecturas’, Marta López continuó defendiendo la figura de Olga Moreno, algo que terminó de sacar de sus casillas a Jorge Javier Vázquez.

Marta López: «Me cuesta pensar que Antonio David y Olga se vayan a separar. Quizás se estén tomando un descanso»#rupturantoniodayolga — Deluxe (@DeluxeSabado) October 23, 2021

Cansado de su actitud, el presentador le reprochó que no creía que fuera tan amiga de Olga Moreno debido a que ella no sabía nada de la ruptura de la pareja, algo que las amistades más cercanas de la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ sí sabían. Además, el conductor del programa le señaló que Moreno le había pedido a sus amistades que le hicieran llegar pruebas, si las hubiera, sobre las infidelidades de Antonio David, algo que no le pidió a la colaboradora.

«No escuchas y piensas que todo es atacar a Olga. ¿Alguien ha dicho que Olga ha mentido?» respondió en otra ocasión Jorge Javier Vázquez a Marta. «Das por buenos los testimonios de todas las mujeres, pero el de Olga no te vale…», le dijo López a Paloma García Pelayo, haciendo que el catalán perdiera la paciencia.

«Es muy difícil hablar con una persona que responde con argumentos tan simplones. Es que no se ha dicho que Olga sea tonta, hija. Es que no se puede ser tan ridícula», le reprendía el presentador. Y es que, el hecho de que Marta preguntara si «Olga es tonta y no tiene personalidad» a colación de los comentarios que apuntaban a la presión que había sobre la andaluza por parte de Antonio David, enfadó por completo a Vázquez.

Pero, eso no fue todo. Si la situación ya estaba bastante tensa, no ayudó nada que más adelante, cuando Marta iba a opinar una vez más, dijera que no sabía si podría hacerlo. Unas palabras con las que la colaboradora dio a entender que en el programa podría haber censura. «No pongas en mi boca cosas que yo no he dicho… opináis lo que queréis», expresó molesto Jorge Javier Vázquez. La tensión se palpaba en el ambiente.