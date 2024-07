Isa Pantoja sorprende con un consejo a Alejandra Rubio: «No culpo a Carlo»

Alejandra Rubio es la mujer más buscada del momento después de anunciar que será mamá junto a Carlo Costanzia, aunque la presión mediática la está sobrepasando, como se ha comprobado en los últimos días. Isa Pantoja, que también fue madre muy joven, ha querido salir en su defensa y darle algunos consejos como experta.

La hija de Isabel Pantoja se quedó embarazada con tan solo 18 años, menos que los 24 que ahora tiene la hija de Terelu Campos, por lo que tuvo que lidiar con toda la presión siendo más joven todavía. Por si no fuera suficiente, decidió independizarse y casi romper los lazos con su familia, algo que no ha vuelto a recuperar a día de hoy.

Isa ha pasado por el programa Vamos a ver, como es habitual, para comentar lo último de Supervivientes All Stars, pero no ha querido dejar de hablar de este tema. Ante el aluvión de noticias, le ha dado un consejo a la pareja para llevar mejor el momento.

«No culpo a Carlo porque ella lo hace porque quiere, pero tener a una persona diciéndote cómo hacerlo… ella no lo lleva bien. Si lo lleva tan mal y no le sienta bien, Carlo, que fue el que le dijo lo de la exclusiva, también debería decirle ahora: ‘Para, porque es lo mejor para ti’», les ha dicho en un primer momento.

De esta manera, cree que lo mejor que pueden hacer es desaparecer durante una temporada de los medios de comunicación hasta que pase lo peor, algo que parece muy complicado. Desde que anunciasen la buena noticia en la revista ¡Hola!, lo cierto es que no han dejado de aparecer en diferentes programas.

Tras refugiarse unos días en Ibiza y tratar de capear el temporal, Alejandra regresó a su puesto de trabajo en Así es la vida, donde dio una larga entrevista en la que se mostró nerviosa por lo que estaba pasando. Solo unos días después han sido Carlo y Terelu los que protagonizaron una noche en De viernes en la que se vivieron momentos de tensión y que solo ha servido para añadir más interés por los espectadores.

La reaparición de Alejandra en Así es la vida tras contagiarse de COVID-19 ha sido la gota que ha colmado el vaso. En el plató vivió un enfrentamiento con sus compañeros, a los que recriminó «hacer comentarios de mierd**», refiriéndose al momento en el que su pareja dio detalles de sus encuentros íntimos.

La tensión llegó hasta el punto en el que la colaboradora se derrumbó por completo y acabó llorando junto a sus compañeros, demostrando que está siendo un camino complicado.

Isa Pantoja no ha sido la única en opinar

Para añadir más leña al fuego, dos personas más han hablado esta semana en forma de portada de revista. Mar Flores, madre de Costanzia, ha reaparecido en la revista ¡Hola! para apoyar a su hijo, pero más duro ha sido Bigote Arrocet, que ha aprovechado el momento para volver a la revista Diez Minutos.

El ex de María Teresa Campos ha dejado claro que la nieta de la comunicado ha caído en «la vida fácil», criticando que se haya subido al carro de las exclusivas, cuando él precisamente es un experto en ellas.